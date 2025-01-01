НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле произошло ДТП на пустой дороге прямо перед Новым годом

Столкнулись два автомобиля

01 января 2025, 12:30, ИА Амител

ДТП в Барнауле перед Новым годом / Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22

В Барнауле поздно вечером 31 декабря произошло ДТП на проспекте Ленина возле Нового рынка, сообщает "В курсе 22".

"Пострадавших нет", – рассказали в Госавтоинспекции.

Как отметили в комментариях к сообщению, каким-то образом столкнулись два автомобиля. Обстоятельства, приведшие к ДТП, пока неизвестны.

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НОВОСТИТранспорт
Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

14:22:56 01-01-2025

в 6 утра 1 января стояли 2 оленя на перекрестке Сиреневой и малого Павловского

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Гость

14:47:01 01-01-2025

Нашли друг друга

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Musik

16:50:14 01-01-2025

Если произошло ДТП - дорога уже не пустая.
А вот бошки у - да, пустые.

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