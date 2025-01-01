В Барнауле произошло ДТП на пустой дороге прямо перед Новым годом

Столкнулись два автомобиля

01 января 2025, 12:30, ИА Амител

ДТП в Барнауле перед Новым годом / Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22

В Барнауле поздно вечером 31 декабря произошло ДТП на проспекте Ленина возле Нового рынка, сообщает "В курсе 22".

"Пострадавших нет", – рассказали в Госавтоинспекции.

Как отметили в комментариях к сообщению, каким-то образом столкнулись два автомобиля. Обстоятельства, приведшие к ДТП, пока неизвестны.