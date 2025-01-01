В Барнауле произошло ДТП на пустой дороге прямо перед Новым годом
Столкнулись два автомобиля
01 января 2025, 12:30, ИА Амител
ДТП в Барнауле перед Новым годом / Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22
В Барнауле поздно вечером 31 декабря произошло ДТП на проспекте Ленина возле Нового рынка, сообщает "В курсе 22".
"Пострадавших нет", – рассказали в Госавтоинспекции.
Как отметили в комментариях к сообщению, каким-то образом столкнулись два автомобиля. Обстоятельства, приведшие к ДТП, пока неизвестны.
14:22:56 01-01-2025
в 6 утра 1 января стояли 2 оленя на перекрестке Сиреневой и малого Павловского
14:47:01 01-01-2025
Нашли друг друга
16:50:14 01-01-2025
Если произошло ДТП - дорога уже не пустая.
А вот бошки у - да, пустые.