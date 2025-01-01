Алтайским автомобилистам вынесли 1,9 тыс. постановлений за езду без ремня

С 1 января 2025 года штраф за езду без ремня вырастет до 1,5 тысячи рублей

01 января 2025, 07:30, ИА Амител

Человек, пристегнутый ремнем безопасности/ Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Сотрудники ГАИ с осени 2024 года с помощью камер видеофиксации вынесли уже 1894 постановления водителям об уплате штрафа за непристегнутый ремень. Для того чтобы камеры фиксировали это нарушение, комплексы просто "перепрошили", рассказал на пресс-конференции 28 декабря 2024 года замначальника управления Госавтоинспекции Алтайского края Игорь Костюченко.

Сейчас все комплексы в Барнауле и в Алтайском крае могут "видеть" нарушения, связанные с ремнем безопасности, отметил Игорь Костюченко. И какой-то специальной техники для этого не потребовалось – достаточно было только обновить программу камер.

"Такой функционал у комплексов уже был. Произошло внесение изменений в программу их работы, а также настройка на фиксацию данных нарушений. Комплексы фиксируют ремни как у водителей, так и у пассажиров. Качество и разрешение камер очень хорошее, поэтому если человек не согласен, он всегда может обжаловать данное постановление, все будет просмотрено в ручном режиме", – отметил Игорь Костюченко.

Нарушители 2024 года заплатят штраф тысячу рублей, при этом с 1 января 2025 года сумма вырастет до 1,5 тысячи рублей.

Также комплексы фиксируют нарушения скоростного режима, выезд на встречку, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, рядности, правил остановки и стоянки, движение по полосе для маршрутных транспортных средств, применение ремней безопасности.

Отметим, что всего в 2024 году в Барнауле появилось три новых комплекса фотовидеофиксации нарушений: на проспекте Ленина, в районе улиц Кулагина и Аванесова, между переулками Малюкова и Сычева и в поселке Борзовая Заимка на улице Радужной. По всему краю же установили 13 новых комплексов. Всего в Алтайском крае сейчас размещена 201 единица стационарного оборудования видеофиксации нарушений, имеется шесть мобильных комплексов и 16 передвижных.