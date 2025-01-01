Алтайским автомобилистам вынесли 1,9 тыс. постановлений за езду без ремня
С 1 января 2025 года штраф за езду без ремня вырастет до 1,5 тысячи рублей
01 января 2025, 07:30, ИА Амител
Сотрудники ГАИ с осени 2024 года с помощью камер видеофиксации вынесли уже 1894 постановления водителям об уплате штрафа за непристегнутый ремень. Для того чтобы камеры фиксировали это нарушение, комплексы просто "перепрошили", рассказал на пресс-конференции 28 декабря 2024 года замначальника управления Госавтоинспекции Алтайского края Игорь Костюченко.
Сейчас все комплексы в Барнауле и в Алтайском крае могут "видеть" нарушения, связанные с ремнем безопасности, отметил Игорь Костюченко. И какой-то специальной техники для этого не потребовалось – достаточно было только обновить программу камер.
"Такой функционал у комплексов уже был. Произошло внесение изменений в программу их работы, а также настройка на фиксацию данных нарушений. Комплексы фиксируют ремни как у водителей, так и у пассажиров. Качество и разрешение камер очень хорошее, поэтому если человек не согласен, он всегда может обжаловать данное постановление, все будет просмотрено в ручном режиме", – отметил Игорь Костюченко.
Нарушители 2024 года заплатят штраф тысячу рублей, при этом с 1 января 2025 года сумма вырастет до 1,5 тысячи рублей.
Также комплексы фиксируют нарушения скоростного режима, выезд на встречку, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, рядности, правил остановки и стоянки, движение по полосе для маршрутных транспортных средств, применение ремней безопасности.
Отметим, что всего в 2024 году в Барнауле появилось три новых комплекса фотовидеофиксации нарушений: на проспекте Ленина, в районе улиц Кулагина и Аванесова, между переулками Малюкова и Сычева и в поселке Борзовая Заимка на улице Радужной. По всему краю же установили 13 новых комплексов. Всего в Алтайском крае сейчас размещена 201 единица стационарного оборудования видеофиксации нарушений, имеется шесть мобильных комплексов и 16 передвижных.
10:00:18 01-01-2025
какую опасность для участников движения представляет непристёгнутый водитель что его так наказывают за это? Кроме повода для побора других не вижу в этом наказании!!!
19:23:03 02-01-2025
Гость (10:00:18 01-01-2025) какую опасность для участников движения представляет неприст... Если если в случае ДТП не пристегнутый умник , типа тебя" будет оплачивать лечение, включая транспортировку до лечебного учреждения на Скорой, то можно и не наказывать за ремень. Как тебе такой вариант?
11:32:56 03-01-2025
Выдали дуракам права, а теперь те возмущаются, что их штрафуют за нарушения. Как говорил Папанов в известном фильме - если человек идиот, то это надолго, пусть платят штрафы.
12:51:20 03-01-2025
Интересно, как людям права выдают, если они не знают самых элементарных правил дорожного движения и ещё удивляются, что их за это штрафуют. Это же умственно неполноценные)))
13:31:30 03-01-2025
А ведь однажды знакомый свата брата жены въехал в КАМАЗ , пролетел у него между колёс , отлетел от товарняка , вылез из сугроба в поле, отряхнулся и без единой царапины остался жив , только потому, что был НЕ ПРИСТЁГНУТ. Кто этого не знает.