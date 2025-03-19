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В Барнауле произошло ДТП с трамваем и легковушкой

Подробности аварии уточняют

19 марта 2025, 15:57, ИА Амител

ДТП с трамваем и легковушкой в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
ДТП с трамваем и легковушкой в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на пересечении улицы Попова и Павловского тракта произошла авария с участием трамвая и легкового автомобиля. Об этом сообщает "В курсе 22".

Судя по кадрам, легковушка въехала трамвайному вагону в бок. По словам очевидцев, движение электротранспорта затруднено в направлении улицы Взлетной.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и аварийной службы.

Обстоятельства аварии пока неизвестны. Информации о пострадавших нет.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 3

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Шинник

16:44:24 19-03-2025

интересно,а "ГЭТ" будет претензии предъявлять водителю авто за срыв в работе электротранспорта и как следствие потере прибыли ?

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Гость

18:54:28 19-03-2025

Шинник (16:44:24 19-03-2025) интересно,а "ГЭТ" будет претензии предъявлять водителю авто ... Он уже себя наказал, колесо вывернуло, сам оттуда не уедет.

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Гость

08:42:40 20-03-2025

Таксисту движение только прямо с левой полосы, для них правила не существуют?

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