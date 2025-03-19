В Барнауле произошло ДТП с трамваем и легковушкой
Подробности аварии уточняют
19 марта 2025, 15:57, ИА Амител
ДТП с трамваем и легковушкой в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
В Барнауле на пересечении улицы Попова и Павловского тракта произошла авария с участием трамвая и легкового автомобиля. Об этом сообщает "В курсе 22".
Судя по кадрам, легковушка въехала трамвайному вагону в бок. По словам очевидцев, движение электротранспорта затруднено в направлении улицы Взлетной.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и аварийной службы.
Обстоятельства аварии пока неизвестны. Информации о пострадавших нет.
16:44:24 19-03-2025
интересно,а "ГЭТ" будет претензии предъявлять водителю авто за срыв в работе электротранспорта и как следствие потере прибыли ?
18:54:28 19-03-2025
Шинник (16:44:24 19-03-2025) интересно,а "ГЭТ" будет претензии предъявлять водителю авто ... Он уже себя наказал, колесо вывернуло, сам оттуда не уедет.
08:42:40 20-03-2025
Таксисту движение только прямо с левой полосы, для них правила не существуют?