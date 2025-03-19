В Барнауле произошло ДТП с трамваем и легковушкой

Подробности аварии уточняют

19 марта 2025, 15:57, ИА Амител

ДТП с трамваем и легковушкой в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на пересечении улицы Попова и Павловского тракта произошла авария с участием трамвая и легкового автомобиля. Об этом сообщает "В курсе 22".

Судя по кадрам, легковушка въехала трамвайному вагону в бок. По словам очевидцев, движение электротранспорта затруднено в направлении улицы Взлетной.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и аварийной службы.

Обстоятельства аварии пока неизвестны. Информации о пострадавших нет.