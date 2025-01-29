В Барнауле водителя автобуса признали виновным в столкновении с трамваем на Малахова

Мужчина не пропустил вагон, у которого было преимущество при проезде

29 января 2025, 14:10, ИА Амител

Крупное ДТП рядом с ТРЦ "Огни" / Фото: amic.ru

В столкновении с трамваем на Малахова признали виновным водителя автобуса. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Установлено, что 57-летний мужчина за рулем автобуса Scania 112 ехал по кольцу от ул. Советской Армии в сторону Георгиева Исакова. Он не пропустил трамвай с преимуществом в проезде, в результате чего произошло ДТП.

В аварии получили травмы восемь пассажиров, четверых из них госпитализировали. Сейчас всех пациентов выписали и направили на амбулаторный контроль.