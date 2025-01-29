В Барнауле водителя автобуса признали виновным в столкновении с трамваем на Малахова
Мужчина не пропустил вагон, у которого было преимущество при проезде
29 января 2025, 14:10, ИА Амител
Крупное ДТП рядом с ТРЦ "Огни" / Фото: amic.ru
В столкновении с трамваем на Малахова признали виновным водителя автобуса. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Установлено, что 57-летний мужчина за рулем автобуса Scania 112 ехал по кольцу от ул. Советской Армии в сторону Георгиева Исакова. Он не пропустил трамвай с преимуществом в проезде, в результате чего произошло ДТП.
В аварии получили травмы восемь пассажиров, четверых из них госпитализировали. Сейчас всех пациентов выписали и направили на амбулаторный контроль.
14:54:53 29-01-2025
Правда что-ли?!
15:14:52 29-01-2025
Гость (14:54:53 29-01-2025) Правда что-ли?!...
Не знаю, но трамваи стараюсь всегда пропускать
16:35:58 29-01-2025
Гость (15:14:52 29-01-2025) Не знаю, но трамваи стараюсь всегда пропускать... И это правильно, у трамвая железа гораздо больше.
22:53:36 29-01-2025
Гость (14:54:53 29-01-2025) Правда что-ли?!... Аж два дня потребовалось чтобы это выяснить)))
09:30:29 30-01-2025
Гость (22:53:36 29-01-2025) Аж два дня потребовалось чтобы это выяснить)))... два дня и Бастрыкин еще, сами никак не могли )