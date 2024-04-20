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В Барнауле произошло ДТП с участием двух автомобилей

Авария случилась на улице Малахова

20 апреля 2024, 15:52, ИА Амител

ДТП на улице Малахова / Кадр: "Инцидент Барнаул"
ДТП на улице Малахова / Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Малахова произошло ДТП с участием Toyota Corona Premio и Lada Priora, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась 20 апреля в 12:15 в районе дома № 18.

За рулем иномарки был парень 2003 года рождения, отечественным авто управлял мужчина 1995 года рождения.

"В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", – рассказали в ведомстве.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

16:40:07 20-04-2024

Редкий случай!

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Гость

17:59:05 20-04-2024

Гость (16:40:07 20-04-2024) Редкий случай!... а на Взлетной автомобили попами столкнулись. И тоже два. Да-да

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Гость

22:54:37 20-04-2024

Гость (17:59:05 20-04-2024) а на Взлетной автомобили попами столкнулись. И тоже два. Да-... Два авто в аварии? Да вы сказки какие-то рассказываете!

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