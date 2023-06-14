В Барнауле произошло ДТП в новом квартале на Власихинской

Водитель не справился с управлением

14 июня 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

ДТП с участием легкового автомобиля произошло в квартале "Мичурин парк", который расположен на улице Власихинской рядом с ТЦ "Волна". Об этом сообщает "В курсе 22".

По данным городской Госавтоинспекции, авария случилась из-за того, что 40-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

На месте происшествия работали медики. Тем не менее пострадавших нет.