Жительница Новосибирска пострадала при столкновении иномарки с отбойником на Алтае

Женщину госпитализировали

14 июня 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Шебалинском районе Республики Алтай при наезде автомобиля на бордюрное ограждение пострадала жительница Новосибирска, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 13 июня около 14:00. 57-летний водитель Toyota RAV4 ехал со стороны села Шебалино в направлении села Кумалыр, но в один момент заднее колесо сломалось, и он не справился с управлением.

Раненую 62-летнюю пассажирку госпитализировали. Полицейские проводят проверку.