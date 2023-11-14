Восьмилетняя девочка погибла в результате аварии в Барнауле

Травмы, полученные ребенком, оказались несовместимы с жизнью

14 ноября 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В результате аварии на улице Аванесова погибла восьмилетняя девочка. Об этом рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1990 года рождения, наехал на ребенка в районе дома № 77. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшая скончалась.

"Данное происшествие на особом контроле у руководства Госавтоинспекции города Барнаула", – отметили в ГИБДД.

Ранее об аварии в социальных сетях рассказывали очевидцы.