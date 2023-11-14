НОВОСТИПроисшествия

Восьмилетняя девочка погибла в результате аварии в Барнауле

Травмы, полученные ребенком, оказались несовместимы с жизнью

14 ноября 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В результате аварии на улице Аванесова погибла восьмилетняя девочка. Об этом рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1990 года рождения, наехал на ребенка в районе дома № 77. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшая скончалась.

"Данное происшествие на особом контроле у руководства Госавтоинспекции города Барнаула", – отметили в ГИБДД.

Ранее об аварии в социальных сетях рассказывали очевидцы.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

07:12:04 15-11-2023

1990 года рождения --- лучше бы его забрали Родину защищать

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:23:29 15-11-2023

У меня дочка боится Аванесова переходить. Ждёт меня, чтобы перевёл через дорогу. Летают как шумахеры, а гаишникам пофигу. Хоть бы камеры поставили, да калымили там.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:43 15-11-2023

Урод чертов!!!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:43 15-11-2023

На инцинденте писали что бабушка встала на переходе посмотреть, а девочка побежала не глядя, вот и ..... Посмотрите хоть 20 раз, удостоверьтесь что все вас пропускают, потом идите. Пусть водилы хоть обсигналятся, будут торопить - не ведитесь, ваша безопасность должна быть на первом месте

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров