Восьмилетняя девочка погибла в результате аварии в Барнауле
Травмы, полученные ребенком, оказались несовместимы с жизнью
14 ноября 2023, 22:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В результате аварии на улице Аванесова погибла восьмилетняя девочка. Об этом рассказали в ГИБДД.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1990 года рождения, наехал на ребенка в районе дома № 77. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пострадавшая скончалась.
"Данное происшествие на особом контроле у руководства Госавтоинспекции города Барнаула", – отметили в ГИБДД.
Ранее об аварии в социальных сетях рассказывали очевидцы.
07:12:04 15-11-2023
1990 года рождения --- лучше бы его забрали Родину защищать
07:23:29 15-11-2023
У меня дочка боится Аванесова переходить. Ждёт меня, чтобы перевёл через дорогу. Летают как шумахеры, а гаишникам пофигу. Хоть бы камеры поставили, да калымили там.
07:49:43 15-11-2023
Урод чертов!!!
10:10:43 15-11-2023
На инцинденте писали что бабушка встала на переходе посмотреть, а девочка побежала не глядя, вот и ..... Посмотрите хоть 20 раз, удостоверьтесь что все вас пропускают, потом идите. Пусть водилы хоть обсигналятся, будут торопить - не ведитесь, ваша безопасность должна быть на первом месте