В Барнауле прорвало трубу и затопило улицу Попова
Все случилось напротив тогового центра "Малина"
15 июля 2023, 12:00, ИА Амител
Кадр: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на улице Попова произошла коммунальная авария, из-за которой вода разлилась по проезжей части.
В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" сообщают, что трубу прорвало на парковке напротив ТЦ "Малина".
"На улице Попова река прям. Вода до Антона Петрова идет дальше", – рассказал очевидец.
Напомним, на прошлой неделе в Барнауле приступили к строительству дополнительной системы водоотведения на пересечении Попова и Павловского тракта.
15:53:48 15-07-2023
Шо опять на Попова трубы рвет.
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Деревню Гадюкино смыло!