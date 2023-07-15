В Барнауле прорвало трубу и затопило улицу Попова

Все случилось напротив тогового центра "Малина"

15 июля 2023, 12:00, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Попова произошла коммунальная авария, из-за которой вода разлилась по проезжей части.

В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" сообщают, что трубу прорвало на парковке напротив ТЦ "Малина".

"На улице Попова река прям. Вода до Антона Петрова идет дальше", – рассказал очевидец.

Напомним, на прошлой неделе в Барнауле приступили к строительству дополнительной системы водоотведения на пересечении Попова и Павловского тракта.