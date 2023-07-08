В Барнауле начали устанавливать новую систему водоотведения на улице Попова

Частые затопления дороги устранят

08 июля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: "Вечерний Барнаул"

В Барнауле приступили к строительству дополнительной системы водоотведения на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, сообщили в мэрии.

Рабочие подрядной организации "СМК Викс" уже сделали выемку грунта для устройства двух ливнеприемных колодцев, а также завезли полиэтиленовые трубы. Их протянут под дорогой закрытым способом – траншеи рыть не будут.

Стоимость работ составит 7 млн рублей. Их должны завершить до 1 сентября.

Напомним, что из-за этого строительства на улице Попова на участке от улицы 280-летия Барнаула в сторону Павловского тракте в районе нерегулируемого пешеходного перехода закрыли проезд по правой полосе.