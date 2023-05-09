В Барнауле прошёл парад Победы
9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023, 11:15, ИА Амител
Парад Победы в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле 9 мая на площади Советов прошёл парад Победы. Мероприятие началось в 10:00 с построения войск Барнаульского гарнизона и с выступления губернатора Виктора Томенко. В параде участвовал 21 расчёт, знамённая группа и сводный гарнизонный оркестр, также прошла колонна военных ретроавтомобилей. Закончилось событие показательными выступлениями взвода почётного караула Барнаульского юридического института МВД России.
Подробнее о том, как это было, – в нашем фоторепортаже.
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