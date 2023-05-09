В Барнауле прошёл парад Победы

9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

09 мая 2023, 11:15, ИА Амител









































































































Парад Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 9 мая на площади Советов прошёл парад Победы. Мероприятие началось в 10:00 с построения войск Барнаульского гарнизона и с выступления губернатора Виктора Томенко. В параде участвовал 21 расчёт, знамённая группа и сводный гарнизонный оркестр, также прошла колонна военных ретроавтомобилей. Закончилось событие показательными выступлениями взвода почётного караула Барнаульского юридического института МВД России.

Подробнее о том, как это было, – в нашем фоторепортаже.