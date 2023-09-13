Рассказываем, какими способами гости смогут добраться до гребного канала

13 сентября 2023, 12:30, ИА Амител erid: LjN8Ju3qY

Соревнования по гребле / Фото: ФГБК Алтайского края

Уже в эти выходные, с 15 по 17 сентября 2023 года, на барнаульском гребном канале пройдут международные соревнования "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ". Рассказываем, как добраться до места проведения состязаний.

Бесплатный автобус от площади Октября

15, 16 и 17 сентября с остановки "Площадь Октября" (проспект Калинина, со стороны Молодежного театра Алтая) с 08:00 будут курсировать бесплатные автобусы с табличкой "Гребной канал". Отбывать они будут по мере заполняемости с интервалом 5-10 минут.

Электропоезд до станции "Гребной канал"

Стоимость проезда в электричке до гребного канала ­– 22 рубля.

Расписание движения пригородных поездов через о.п. "Гребной канал" по местному времени с 14 по 17 сентября 2023 г. включительно:

поезд № 6006: маршрут следования Барнаул ­– Красный Боец, время отправления от ст. Барнаул – 06:20, время прибытия на о.п. "Гребной канал" – 06:32, периодичность курсирования – ежедневно;

поезд № 6003: Усть-Тальменская ­– Барнаул, время отправления – 08:34, время прибытия – 08:47, ежедневно;

поезд № 6012: Барнаул ­– Красный Боец, время отправления – 09:10, прибытие в 09:23, ежедневно;

поезд № 6773: Камень-на-Оби ­– Барнаул, отправление в 10:51, прибытие на о.п. "Гребной канал" в 11:04, ежедневно;

поезд № 6014: Барнаул ­– Красный Боец, время отправления в 12:26, прибытие в 12:39, периодичность курсирования – 15.09 и 17.09.2023 г.;

поезд № 6229: Заринская ­– Барнаул, отправляется от ст. Барнаул в 11:14, прибывает в 11:27, ежедневно;

поезд № 6232: Барнаул ­– Заринская, отправляется в 18:10, прибывает в 18:23, ежедневно;

поезд № 6005: Красный Боец ­– Барнаул, отправление в 11:51, время прибытия – 12:04, ежедневно;

поезд № 6020: Барнаул ­– Красный Боец, отправление в 18:32, прибытие в 18:45, по рабочим дням;

поезд № 6221: Тягун ­– Барнаул, отправление в 15:41, прибытие в 15:54, ежедневно;

поезд № 6024: Барнаул ­– Красный Боец, отправляется в 20:33, прибывает в 20:46, ежедневно;

поезд № 6383: Овчинниково ­– Барнаул, отправление в 17:46, прибытие в 18:04, ежедневно;

поезд № 6013: Красный Боец ­– Барнаул, время отправления – 19:03, время прибытия – 19:16, ежедневно;

поезд № 6225: Артышта-II ­– Барнаул, отправление в 19:29, прибытие в 19:42, ежедневно.

Личные автомобили

Парковка для зрителей будет организована на Новосибирском тракте за ст. Присягино. Доставка зрителей с организованной парковки до гребного канала и обратно будет осуществляться пассажирскими автобусами бесплатно.

Купить билеты на турнир можно на Kassy.ru*:

15 сентября, пятница;

16 сентября, суббота;

17 сентября, воскресенье.

Стоимость: 200−300 рублей за каждый день.

Также билеты будут продаваться в кассе на гребном канале в дни события.

В официальном Telegram-канале "Алтайской регаты" проходят розыгрыши бесплатных билетов.*Telegram-канал ("Телеграм-канал"); Kassy.ru ("Кассы.ру")

Kassy.ru – ООО "Городские зрелищные кассы", г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, офис 434, ОГРН 1102225008225.

Барнаульский гребной канал. Розыгрыш "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ". Срок проведения мероприятия: с 15 по 17 сентября 2023 г. Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения: телеграм-канал "Алтайской регаты".

Возрастное ограничение 0+

РОО "ФГБК Алтайского края"

Реклама