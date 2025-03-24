В Барнауле прошла "атмосферная встреча" для предпринимателей

Бизнесмены смогли отвлечься от своих дел, открыть в себе что-то новое, почувствовать спокойствие и умиротворение

24 марта 2025, 14:29, ИА Амител

"Атмосферная встреча" для предпринимателей / Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле интернет-издание "Атмосфера" запустило проект "Атмосферные встречи", в рамках которого для бизнесменов и политиков будут организовывать встречи с артистами, художниками, музыкантами.

Первая встреча прошла в мастерской барнаульской художницы Евгении Октябрь. В мероприятии приняли участие шесть представителей бизнеса. Более двух часов они писали маслом картины.

"Очень душевная встреча получилась. Мой младший сын – художник, у него уже проходят выставки. Сегодня и я попробовала, оторвалась от повседневных забот, от текущего потока оперативки и как будто погрузилась в другой мир", – рассказала генеральный директор компании "Альбион-Моторс" Елена Марисина.

"Атмосферная встреча" для предпринимателей / Фото: Екатерина Смолихина

"Меня позвали товарищи, я с удовольствием это приглашение принял. Такое времяпрепровождение – практически психотерапия. Это освобождение от лишнего груза и перемещение в другую, прекрасную часть этого мира. Получилось очень атмосферно", – отметил гендиректор группы компаний "Соколово Лес" Алексей Ишутин.

Заместитель гендиректора АПЗ "Ротор" Ирина Цомаева рассказала, что приглашение на встречу было очень неожиданным, поскольку это далеко от ее профессиональной деятельности, но в этом и огромный плюс. В итоге удалось "не выйти из зоны комфорта, а, наоборот, зайти в нее".

Заринский предприниматель, собственник компании "Лидер" Виктор Лоренц отметил, что приехали на встречу после работы, еще немного взбудораженные, а спустя 15 минут всех "накрыло спокойствие и умиротворение".