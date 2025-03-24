В Барнауле прошла "атмосферная встреча" для предпринимателей
Бизнесмены смогли отвлечься от своих дел, открыть в себе что-то новое, почувствовать спокойствие и умиротворение
24 марта 2025, 14:29, ИА Амител
В Барнауле интернет-издание "Атмосфера" запустило проект "Атмосферные встречи", в рамках которого для бизнесменов и политиков будут организовывать встречи с артистами, художниками, музыкантами.
Первая встреча прошла в мастерской барнаульской художницы Евгении Октябрь. В мероприятии приняли участие шесть представителей бизнеса. Более двух часов они писали маслом картины.
"Очень душевная встреча получилась. Мой младший сын – художник, у него уже проходят выставки. Сегодня и я попробовала, оторвалась от повседневных забот, от текущего потока оперативки и как будто погрузилась в другой мир", – рассказала генеральный директор компании "Альбион-Моторс" Елена Марисина.
"Меня позвали товарищи, я с удовольствием это приглашение принял. Такое времяпрепровождение – практически психотерапия. Это освобождение от лишнего груза и перемещение в другую, прекрасную часть этого мира. Получилось очень атмосферно", – отметил гендиректор группы компаний "Соколово Лес" Алексей Ишутин.
Заместитель гендиректора АПЗ "Ротор" Ирина Цомаева рассказала, что приглашение на встречу было очень неожиданным, поскольку это далеко от ее профессиональной деятельности, но в этом и огромный плюс. В итоге удалось "не выйти из зоны комфорта, а, наоборот, зайти в нее".
Заринский предприниматель, собственник компании "Лидер" Виктор Лоренц отметил, что приехали на встречу после работы, еще немного взбудораженные, а спустя 15 минут всех "накрыло спокойствие и умиротворение".
"Часто посещаю бизнес-встречи, а вот на творческих бывать не приходилось. Прекрасная возможность отвлечься от своих дел, открыть в себе что-то новое, замедлиться, остановиться и подумать о своем во время этого процесса", – отметил заместитель гендиректора по строительству компании "Жилищная инициатива" Владимир Рябов.
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