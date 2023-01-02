Евгения Октябрь о своей семье, арт-терапии, отцовской критике и тяге к земле

Она из знаменитой семьи барнаульских художников. Евгения пишет цветы, деревенские домики и мечтает сделать большую картину «Масленица»
Евгения Октябрь — одна из самых ярких и известных алтайских художниц. Она пишет картины на заказ, проводит мастер-классы, делает настенную роспись и мечтает уехать в деревню и писать для себя. В интервью Дмитрию Негрееву Евгения рассказала, как её учили мама и папа, почему она бросила преподавать в институте, какие картины покупают женщины, и что заказывают барнаульцы, уехавшие в другие города.
Кто такая Евгения Октябрь?
Евгения Октябрь родилась 4 августа 1980 года в семье известного художника Валерия Октября. Братья Евгении, Денис и Илья, также художники. Евгения окончила Новоалтайское художественное училище и факультет искусств АлтГУ. Много раз участвовала в краевых и межрегиональных художественных выставках, преподавала в Алтайском государственном институте культуры. Член союза художников России.
«Всё было бедненько, но очень душевно»
— Евгения, вы выросли в творческой семье. Что это за жизнь, когда все вокруг художники?
— Вы знаете, конечно, творческая семья накладывает огромный отпечаток и ответственность на личность. В том плане, что нельзя упасть лицом в грязь, нужно соответствовать. Папа — художник, известный и в Барнауле, и в России, и в других странах. Мама была художником и искусствоведом, братья художники.
Но для меня всё это настолько привычно с детства — холсты, краски, творческие личности. Папа заходит: «Посмотри, там такой-то художник выставил свои работы». Мы постоянно разговариваем только об искусстве. Помню, отец в кухне натягивал холсты — он ещё не был известен тогда, не был членом Союза художников, не имел мастерской. Всё было бедненько, но очень душевно.
Папа и настоял, чтобы я стала художницей. Я ходила в музыкальную школу, на фигурное катание. Всё побросала...
— Мне бы хотелось больше для себя писать. Я бы вообще заказы убрала, но нельзя жить на улице и ни за что не платить. Так получается, что за всё нужно платить.
— Евгения, как считаете, где граница между искусством и коммерцией?
— У меня в творчестве, наверное, всё перемешалось. Я пишу и подсознательно думаю: продастся или нет? Представляете? Конечно, я не хочу, чтобы так происходило. Но время и ситуация диктуют какие-то рамки мышления.
В идеале, конечно, я хотела бы уехать куда-нибудь, снять домик, выращивать какой-нибудь сад-огород и писать то, что хочу, розы. Засесть там в траве и писать. И ничего не продавать. Но не бывает такого. Кто бы меня там кормил?
Поэтому берёшь заказы и делаешь. Бывают интересные. Сейчас модное направление — интерьерная живопись. Мне очень нравится работать с текстурной пастой, делать рельефные работы. Особенно мне нравится, когда заказывают абстрактную картину. Когда заказывают что-то реалистическое, Горный Алтай, например, или то, что мне не по душе... Горный Алтай — папина тема. Я вообще туда не лезу, у меня даже и не получается.
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
— А кроме Микеланджело?
— В 1950 годы в Америке был художник Джексон Поллок (Пол Джексон Поллок — американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма, — прим. ред.). Кроме того, мне нравятся многие аквалеристы, китайские, например.
«Приходишь домой и думаешь: только бы встать завтра»
— Я знаю, что раньше вы занимались настенными росписями...
— Это то, с чего я начинала. Было какое-то помутнение рассудка, все хотели дома иметь настенные росписи. Хотя дома это не уместно. Это уместно в кафе, в каких-то общественных пространствах. Дома это как-то попсово, что ли.
Но заказывали, и заказывают. У меня последние заказы были — в Кемерово и в Барнауле салон тканей. Хорошая роспись получилась в ресторане Freddo в «Галактике» — 25 метров в длину и 6 метров в высоту. Мы с младшим братом на лесах работали, это очень трудная работа, физически прямо на износ. Приходишь домой и думаешь: уже ничего не нужно, только бы встать завтра. Но иногда эти росписи работают на имя. Их нужно делать, чтобы показать, что ты можешь и вот это, и вот это.
«Не Италия или Франция, а наша алтайская глубинка»
— Как считаете, в Барнауле есть художественный рынок?
— Такой небольшой, но есть. У нас, слава Богу, люди любят картины, несмотря на обилие постеров и какую-то странную таиландскую живопись. Есть ценители, и я очень благодарна этим людям.
Я часто езжу в Затон, пишу старые, страшные домики. Очень люблю писать стога сена, первый снег. У меня есть валенки для этих выездов зимой. И, представляете, эти работы почти сразу покупаются. Кому-то же это интересно, эта наша деревенская разруха. У кого-то это откликается в душе. Не Италия или Франция, а наша алтайская глубинка.
— Вы никогда не занимались жанровой живописью?
— Мне очень нравится тема масленицы. У меня в голове давным-давно эта картина сидит, и я не могу её сделать. Нужно просто взять себя в руки, заказать огромный холст и написать большую работу «Масленица». Музейные работники сказали, что купят такую картину. А я всё ещё буксую, потому что не готова, времени нет сесть и написать что-нибудь настоящее. Цветы — это хорошо, позитивно, но хочется чего-то глобального, масштабного.
Я бы что-то деревенское ещё написала. Я никогда не жила в деревне, но меня сильно туда тянет, к земле, к этим цветочкам, к огородам. И люди мне нравятся простые. Общаюсь с разными людьми, но нравятся более простые. У них нет зависти, какой-то подоплёки.
— В какой-то степени она сбыточная. Для меня самой она несбыточна, а люди скажут: да, она выросла, какие у неё работы крутые. Но я не хочу этого слышать. Я-то понимаю, что можно быть ещё круче.
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
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