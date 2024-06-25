В Барнауле прошла всероссийская акция памяти "Лучи Победы"
Мероприятие прошло в Нагорном парке
25 июня 2024, 07:30, ИА Амител
"Лучи Победы" / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org
В Барнауле поздним вечером 24 июня прошла всероссийская акция "Лучи Победы", сообщили в мэрии.
Мероприятие состоялось в Нагорном парке. 16 прожекторов были направлены в небо в знак памяти о погибших за Победу.
Также на площадке прошел патриотический концерт.
Акция "Лучи Победы" символизирует собой как память о войне, так и напоминание о Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года, на котором столицу в третий раз украсила ночная праздничная иллюминация.
Акция проводится в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести с 2021 года.
Комментарии 0