Как в Барнауле прошла всероссийская акция "Свеча памяти". Фото

Барнаульцы также зажгли "Огненную картину войны"

22 июня 2024, 12:59, ИА Амител

Акция "Свеча памяти" в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле в ночь с 21 на 22 июня прошла всероссийская патриотическая акция "Свеча памяти", посвященная началу ВОВ. В рамках этого мероприятия каждый год по всей России зажигают свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

Как сообщили в мэрии, акция началась в 23:00 перед скульптурой "Прощание" на Мемориале Славы. В ней поучаствовали губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, а также представители горадминистрации, руководители силовых структур, депутаты, горожане и участники молодежных и ветеранских организаций.

По окончании акции участники спустились в пантеон Мемориала Славы и поучаствовали еще в одной акции – "Огненные картины войны", где из горящих свечей выложили образ советского солдата с автоматом Калашникова со словами "Барнаул помнит". И хотя этот автомат был сконструирован только в 1947 году, его изобразили, так как в этом году Михаилу Калашникову, уроженцу Алтайской губернии, исполнилось бы 105 лет.

Изображение придумали участники движения "Волонтеры Победы", а перенесла его на брусчатку студентка факультета интерьера и дизайна АлтГТУ Кристина Горшкова. Ей потребовалось на это девять часов.