В Барнауле прошли производственные совещания главных инженеров ГК "Росводоканал"

Специалисты обсудили актуальные проблемы в работе ресурсоснабжающих организаций

02 августа 2023, 15:00, ИА Амител

Производственное совещание ГК "Росводоканал" / Фото предоставлено компанией

Главные инженеры и специалисты технических подразделений группы компаний "Росводоканал" посетили объекты барнаульского водоканала и обменялись опытом работы. Производственные совещания специалистов прошли в столице Алтайского края. В течение нескольких дней шли обсуждения по самым актуальным проблемам в работе ресурсоснабжающих организаций.

Какие вопросы обсуждали на совещаниях?

1. Охрана труда и экологическая безопасность. Был представлен анализ показателей за прошлый год по всем городам присутствия. Далее выступил директор по информационным технологиям Сергей Путин. Он рассказал об информационной безопасности и необходимости пользования защищенными каналами передачи данных.

Руководитель направления по сопровождению и контролю производственной деятельности УК "Росводоканал" Владимир Перфильев подвел итоги выполнения показателей качества и надежности энергоэффективности.

Он поручил сформировать корректирующие мероприятия на последующие периоды, чтобы все водоканалы группы гарантированно достигли целевых показателей.

Особое внимание уделили вопросам энергетического ресурсосбережения и снижения потерь воды при транспортировке до потребителя. К каждому совещанию, в зависимости от тематики, привлекали представителей водоканалов из различных городов страны в онлайн-формате, а также экспертов отрасли.

2. "Альтернативные источники электроэнергии в условиях водопроводно-канализационного хозяйства". На примере объектов Воронежа были рассмотрены мероприятия по снижению затрат на электроэнергию при помощи газовой генерации.

Представители барнаульского водоканала доложили о проработке возможности использования малой гидроэлектростанции на выпускных коллекторах очистных сооружений канализации. Об установке солнечных панелей на объектах рассказали специалисты Краснодара и Тюмени.

Председатель ассоциации специалистов ВИЭ "Зеленый киловатт" Андрей Темеров рассказал о возможностях ветряной и солнечной генераций, а также глубинного тепла. Было принято решение уже в августе сформировать пилотный проект на базе краснодарского водоканала.

Руководитель института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев представил информацию о комплексном индустриальном проекте на полигоне "Сахалин", решено провести совместное совещание с "РВК-Сахалин" о возможном сотрудничестве.

3. Формирование и реализация ключевых мероприятий инвестиционных программ на 2023-2024 годы. Обсудили поставку оборудования, взаимодействие производственно-технических подразделений с дирекциями по капитальному строительству.

4. "Лучшие и худшие практики, направленные на решение проблем при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения".

Главный инженер барнаульского водоканала Евгений Чайкин представил предложения барнаульского водоканала по модернизации системы водоотведения Барнаула.

На слушание доклада были приглашены:

заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края, начальник управления по развитию коммунальной инфраструктуры Станислав Цыро;

заместитель главы администрации города Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин;

эксперт от научного сообщества, кандидат технических наук, доцент кафедры "Инженерные сети, теплотехника и гидравлика" АлтГТУ им. И.И. Ползунова Ирина Бахтина.

"На данный момент на территории краевой столицы эксплуатируют ряд объектов – две площадки канализационных очистных сооружений (ОСК-1 и ОСК-2), две районные канализационные насосные станции (РНС) и около 30 КНС. Основными проблемами являются размещение обезвоженного осадка на иловых картах, уровень их заполненности и жалобы населения на неприятный запах", – пояснил Евгений Чайкин.

Специалисты представили расчет пропускной способности существующих самотечных и напорных коллекторов на участках от РНС-1 до ОСК-1 и от РНС-1 до ОСК-2 с учетом рельефа местности и представили три варианта решения вопроса – перенаправление стоков на ОСК-2 с консервацией ОСК-1, строительство илопровода от ОСК-1 до иловых карт ОСК-2 и модернизация системы обработки осадка ОСК-1, ОСК-2.

"Город растет, строят новые микрорайоны, многоквартирные дома в центре города. Меняется роза ветров и возрастает количество жалоб на неприятные запахи. Нужно идти в ногу со временем и решать этот вопрос, тем более новые технологии позволяют сделать это различными способами. А вот какой из возможных вариантов лучше выбрать – это должны определить эксперты области", – прокомментировал ситуацию Сергей Татьянин.

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго отметил, что все превентивные меры для устранения запахов предприятие выполняет и по анализам превышения вредных веществ нет. Однако люди чувствуют запах, поэтому ситуацию нужно решать в любом случае и как можно быстрее.

"Решить проблему необходимо. Нужно максимально точно оценить, какой из предложенных вариантов модернизации самый оптимальный и двигаться в этом направлении. Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края готово оказать необходимую поддержку водоканалу для решения вопроса", – поддержал мнение собравшихся замминистра Станислав Цыро.

О чем еще говорили на совещаниях?

Обсудили вопрос решения неприятных запахов в Оренбурге, послушали отчет об оптимизации работы канализационных насосных станций за счет внедрения интеллектуальной системы управления насосами в Краснодаре, а также заслушали доклады о работе производственно-технических дирекций ООО "РВК-Сахалин" и ООО "РВК-Воронеж".

Завершили встречу подведением итогов от операционного директора ГК "Росводоканал" Андрея Броцмана.

"Очень хочу, чтобы на подобных совещаниях представители каждого города активно высказывали свое профессиональное мнение, даже если оно расходится с тем, что предлагают коллеги, ведь в споре рождается истина. Надеюсь, что опыт, который вы здесь получили, общаясь друг с другом, принесет пользу и нашим сотрудникам, и абонентам тех 10 городов, в которых присутствует группа компаний "Росводоканал", – отметил Андрей Броцман.