В Барнауле прошли рейды в запрещенных для купания местах
Людям выдали памятки
20 июля 2024, 17:43, ИА Амител
Рейд / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org
В Барнауле провели рейды по запрещенным для купания местам, сообщили в телеграм-канале городской администрации.
Представители управления ГОЧС вместе с инспектором ПДН по Ленинскому району провели профилактическую работу с отдыхающими на реке Ляпиха и озерах Коралл и Пионерское, вручив им памятки.
Также за безопасностью на водоемах следили профессиональные спасатели, организовав мобильный пост в зоне гребного канала, где купание запрещено.
Помимо этого, рейды прошли на реке Власиха и берегах Оби в поселке Ильича и острове Помазкин.
19:53:11 20-07-2024
Ляпиха всю жизнь озером была, и вдруг рекою стала.
23:05:48 20-07-2024
Гость (19:53:11 20-07-2024) Ляпиха всю жизнь озером была, и вдруг рекою стала. ... Это вас от общей злобности на поэтику пробило?
13:10:14 21-07-2024
Гость (23:05:48 20-07-2024) Это вас от общей злобности на поэтику пробило? ... То, что в народе именуют Ляпихой, по факту Середчиха, впадающая в Обь.
02:50:01 21-07-2024
Когда пройдут рейды ограничивающие наценку в местах, где разрешено купание?
10:52:31 21-07-2024
Почему эти люди в погонах занимаются ерундой вместо того, чтобы находиться на СВО? Как так? Они много лет получали стипендии, пайки, льготы, ранние пенсии и т.п., а как война началась - они на пляж побежали алкашей распугивать. А воевать должен учитель истории из 37 школы?
12:40:15 21-07-2024
Логично предположить, что рейды проводят в местах, где происходили несчастные случаи. Если нет - то лишь способ загнать людей в платные зоны.