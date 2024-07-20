В Барнауле прошли рейды в запрещенных для купания местах

Людям выдали памятки

20 июля 2024, 17:43, ИА Амител

Рейд / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле провели рейды по запрещенным для купания местам, сообщили в телеграм-канале городской администрации.

Представители управления ГОЧС вместе с инспектором ПДН по Ленинскому району провели профилактическую работу с отдыхающими на реке Ляпиха и озерах Коралл и Пионерское, вручив им памятки.

Также за безопасностью на водоемах следили профессиональные спасатели, организовав мобильный пост в зоне гребного канала, где купание запрещено.

Помимо этого, рейды прошли на реке Власиха и берегах Оби в поселке Ильича и острове Помазкин.