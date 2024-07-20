Запретить продажу алкоголя вблизи пляжей захотели в Госдуме

По словам Султана Хамзаева, аналогичный запрет также нужен в границах лесов, парков, скверов и садов

20 июля 2024, 12:35, ИА Амител

Отдых на пляже / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу спиртного на пляжах и в пределах 500 метров от них, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, жара и солнце в сочетании с алкоголем вызывают "чудовищный риск для здоровья".

Также нужно запретить продажу алкоголя, включая пиво, в границах территорий городских лесов, парков, скверов и садов, считает Хамзаев.

Он отметил, что закон запрещает пьяным находиться в общественных местах, и потому необходимо устранить противоречия, когда продажа алкоголя разрешена, а употребление – нет.

Ранее рассказали, как изменилось отношение россиян к алкоголю.