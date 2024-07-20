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Запретить продажу алкоголя вблизи пляжей захотели в Госдуме

По словам Султана Хамзаева, аналогичный запрет также нужен в границах лесов, парков, скверов и садов

20 июля 2024, 12:35, ИА Амител

Отдых на пляже / Фото: unsplash.com
Отдых на пляже / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу спиртного на пляжах и в пределах 500 метров от них, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, жара и солнце в сочетании с алкоголем вызывают "чудовищный риск для здоровья".

Также нужно запретить продажу алкоголя, включая пиво, в границах территорий городских лесов, парков, скверов и садов, считает Хамзаев.

Он отметил, что закон запрещает пьяным находиться в общественных местах, и потому необходимо устранить противоречия, когда продажа алкоголя разрешена, а употребление – нет.

Ранее рассказали, как изменилось отношение россиян к алкоголю.

депутаты инициативы алкоголь

Комментарии 5

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Марк

12:57:13 20-07-2024

С собой притащут из другого места если нажраться захотят

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Гость

15:49:36 20-07-2024

Марк (12:57:13 20-07-2024) С собой притащут из другого места если нажраться захотят...
Захочу и притащу. Тебя не спрошу.

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Гость

13:13:59 20-07-2024

пусть госдума запретит продажу алкашки на своем пляже

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Musik

18:35:43 20-07-2024

Пиво это БАД!
Пиво делает жизнь лучше!

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Гость

19:41:35 20-07-2024

На пляжах втридорога ,только лохи покупают синьку . Трудящиеся с собой приносят.
Никакой пользы от этого Султана нет.

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