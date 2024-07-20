Запретить продажу алкоголя вблизи пляжей захотели в Госдуме
По словам Султана Хамзаева, аналогичный запрет также нужен в границах лесов, парков, скверов и садов
20 июля 2024, 12:35, ИА Амител
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу спиртного на пляжах и в пределах 500 метров от них, сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, жара и солнце в сочетании с алкоголем вызывают "чудовищный риск для здоровья".
Также нужно запретить продажу алкоголя, включая пиво, в границах территорий городских лесов, парков, скверов и садов, считает Хамзаев.
Он отметил, что закон запрещает пьяным находиться в общественных местах, и потому необходимо устранить противоречия, когда продажа алкоголя разрешена, а употребление – нет.
Ранее рассказали, как изменилось отношение россиян к алкоголю.
12:57:13 20-07-2024
С собой притащут из другого места если нажраться захотят
15:49:36 20-07-2024
Марк (12:57:13 20-07-2024) С собой притащут из другого места если нажраться захотят...
Захочу и притащу. Тебя не спрошу.
13:13:59 20-07-2024
пусть госдума запретит продажу алкашки на своем пляже
18:35:43 20-07-2024
Пиво это БАД!
Пиво делает жизнь лучше!
19:41:35 20-07-2024
На пляжах втридорога ,только лохи покупают синьку . Трудящиеся с собой приносят.
Никакой пользы от этого Султана нет.