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В Барнауле простятся с членом экипажа угнанного вертолета Ми-8

Прощание с военным состоится 25 сентября

24 сентября 2023, 16:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле похоронят Никиту Кирьянова - одного из трех членов экипажа Ми-8, угнанного и доставленного на Украину, сообщает "Толк".

Напомним, вертолет угнал пилот Максим Кузьминов. Бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов не были в курсе его плана, после приземления они попытались убежать в сторону границы, но были убиты украинскими военнослужащими.

Директор Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза Павлюкова Сергей Акопян подтвердил, что в момент угона Кирьянов был на борту.

"Кирьянов закончил летную школу в 2013 году", - отмечает издание.

Никиту похоронят на кладбище в Гоньбе. Церемония прощания состоится 25 сентября.

Барнаул СВО

Комментарии 11

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Гость

17:29:17 24-09-2023

20 километров , пешком по 10 минут на 1 километр в развалку прогулочной ходьбой 200 минут , то есть 3 часа 20 минут , если с привалом , значит 4 часа примерно . Если бегом ТРУСЦОЙ , это 5 минут на 1 км , без стараний делать рекорды , 20 километров за 1 час 40 минут . Форма одежды трусы и майка , трудовые резервы бегут .... ( Это про что такое 20 километров . )

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Гость

09:45:45 25-09-2023

Гость (17:29:17 24-09-2023) 20 километров , пешком по 10 минут на 1 километр в развалку ... Что вы несёте? Вашу чушь могут прочитать родственники погибших ребят... видимо, в вашей жизни ещё не было горя

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Гость

17:33:01 24-09-2023

Девчонка прошлой осенью из Бийска до Барнаула за 4 дня дошла пешком .

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Гость

22:58:06 24-09-2023

Случилось 9 августа , сейчас 24 сентября , наверняка могут определить дату смерти и это многое проясняет относительно расстояния в 20 км .

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Гость

23:04:25 24-09-2023

Гость (17:33:01 24-09-2023) Девчонка прошлой осенью из Бийска до Барнаула за 4 дня дошла... Полтора месяца если прошло , тогда всё наглядно понятно .

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Евгений

22:09:58 24-09-2023

Зачем считать километры,метры.Пройди попробуй сам под обстрелом.Не надо сидеть и умничать.Человека не вернуть!

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Гость

08:55:40 25-09-2023

Из-за одного гаденыша погибли два молодых парня. Предатели долго не живут.

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ыть

09:09:41 25-09-2023

Очень большая вероятность, что когда этот подонок вертолет угонял, он их убил. А сказочку про их побег просто придумал. Нужна структура, которая будет заниматься поиском и ликвидацией предателей и военных преступников. Как фашистов по всему миру искали, так и их должны. Чтобы они четко осознавали, за ними придут и обнулят.

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Гость

09:22:52 25-09-2023

ыть (09:09:41 25-09-2023) Очень большая вероятность, что когда этот подонок вертолет у... Искали и уничтожали фашисню недобитую по всему миру, после войны, тока служба внешней разведки Израиля. И в СССР при,, тоталитарном,, режиме, когда была организация - КГБ.

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Гость

09:18:18 25-09-2023

Гость (08:55:40 25-09-2023) Из-за одного гаденыша погибли два молодых парня. Предатели д... Ты не прав в корне. 30 лет назад кодла за 30 баксов продала и предала Великую Страну, живут обьедаясь чёрной икрой и не кашляют.

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Владимир

15:59:43 25-09-2023

Для россиян, дело чести. Найти и уничтожить этого ублюдочного подонка. Вместе с его мамашей. Где бы эта мразь не спряталась. Пусть знает, за ним рано или поздно придут. И накажут.

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