В Барнауле простятся с членом экипажа угнанного вертолета Ми-8

Прощание с военным состоится 25 сентября

24 сентября 2023, 16:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле похоронят Никиту Кирьянова - одного из трех членов экипажа Ми-8, угнанного и доставленного на Украину, сообщает "Толк".

Напомним, вертолет угнал пилот Максим Кузьминов. Бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов не были в курсе его плана, после приземления они попытались убежать в сторону границы, но были убиты украинскими военнослужащими.

Директор Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза Павлюкова Сергей Акопян подтвердил, что в момент угона Кирьянов был на борту.

"Кирьянов закончил летную школу в 2013 году", - отмечает издание.

Никиту похоронят на кладбище в Гоньбе. Церемония прощания состоится 25 сентября.