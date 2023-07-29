Строение до сих используют в коммерческих целях

29 июля 2023, 09:20, ИА Амител

Здание на ул. Льва Толстого, 29 / Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле не нашлось желающих купить историческое здание на ул. Льва Толстого, 29. Объект располагается в "старом" центре, в окружении памятников истории и архитектуры.

В интернет-источниках указано, что объект построили в 1915 году. Однако есть предположение, что здание возведено гораздо раньше: на городском плане 1894 года на этом месте значится каменный дом. Есть предположение, что тогда был возведен первый этаж объекта, а второй уровень построен уже из дерева позднее.

Несмотря на почтенный возраст, историческое здание долгие годы использовали как помещение для магазинов. В документации к торгам указано, что общая площадь реализуемого имущества – чуть более 1200 квадратных метров. Это нежилое помещение (учебный корпус с котельной) и навес типографии с гаражами. Земельный участок под зданием – 14 соток – находится в аренде.

Торги организованы по инициативе гостиницы "Колос" (алтайское краевое государственное унитарное предприятие). Принадлежит ли ей здание – неизвестно. С 2014 по 2019 год краевой Фонд имущества неоднократно выставлял объект на торги. Последний раз – в мае 2019-го.

По информации фонда, аукцион не состоялся: заявок на участие в процедуре не было. Кстати, тогда здание продавали за 14,2 млн рублей. На торгах в июле 2023-го цена была выше – 22,8 млн рублей.