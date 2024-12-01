В Барнауле провели профилактический рейд по безопасности на льду

Мероприятие прошло на Ковше

01 декабря 2024, 15:31, ИА Амител

Рейд в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле 1 декабря рыбакам напомнили о правилах безопасности на льду, сообщили в мэрии.

Рейд прошел в рамках акции "Безопасный лед" на Ковше. С горожанами провели профилактические беседы и вручили им памятки.

Рыбаков попросили не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, а также если установлены запрещающие знаки.

Кроме того, крайне опасно проверять прочность льда ударом ноги или другими подручными предметами.