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В Барнауле провели профилактический рейд по безопасности на льду

Мероприятие прошло на Ковше

01 декабря 2024, 15:31, ИА Амител

Рейд в Барнауле / Фото: barnaul.org
Рейд в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле 1 декабря рыбакам напомнили о правилах безопасности на льду, сообщили в мэрии.

Рейд прошел в рамках акции "Безопасный лед" на Ковше. С горожанами провели профилактические беседы и вручили им памятки.

Рыбаков попросили не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, а также если установлены запрещающие знаки.

Кроме того, крайне опасно проверять прочность льда ударом ноги или другими подручными предметами.

"Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя", – предупредили специалисты.

Барнаул

Комментарии 1

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Кхм...

19:16:36 01-12-2024

Клевало хоть?

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