В Барнауле провели рейды по безопасности на воде
Горожанам также напомнили правила пожарной безопасности
22 июня 2025, 17:15, ИА Амител
В Барнауле спасатели, полицейские и представители администрации Октябрьского района провели рейды по безопасности на водных объектах микрорайона Ильича, рассказали в мэрии.
С отдыхающими и рыбаками провели профилактические беседы, раздали памятки. Спасатели выставляли пост на озере Коралл.
Аналогичные рейды по пожарной безопасности провели в Октябрьском районе на улице 2-й Речной, в Индустриальном районе в СНТ "Мичурина", в Центральном районе на улице Хвойной и в Железнодорожном районе в ТОС "Красноармейский".
"С жителями домов проведены беседы по соблюдению правил пожарной безопасности. Вручили памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб, часть памяток была распространена у председателей товариществ и закреплена на досках объявлений", – говорится в сообщении.
23:18:06 22-06-2025
В администрации города надо рейды проводить - почему в такую жару разрешенных мест для купания крайне мало.