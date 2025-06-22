В Барнауле провели рейды по безопасности на воде

Горожанам также напомнили правила пожарной безопасности

22 июня 2025, 17:15, ИА Амител

Рейды по безопасности на воде / Фото: barnaul.org

В Барнауле спасатели, полицейские и представители администрации Октябрьского района провели рейды по безопасности на водных объектах микрорайона Ильича, рассказали в мэрии.

С отдыхающими и рыбаками провели профилактические беседы, раздали памятки. Спасатели выставляли пост на озере Коралл.

Аналогичные рейды по пожарной безопасности провели в Октябрьском районе на улице 2-й Речной, в Индустриальном районе в СНТ "Мичурина", в Центральном районе на улице Хвойной и в Железнодорожном районе в ТОС "Красноармейский".

"С жителями домов проведены беседы по соблюдению правил пожарной безопасности. Вручили памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб, часть памяток была распространена у председателей товариществ и закреплена на досках объявлений", – говорится в сообщении.