В Барнауле провели рейды по пожарной безопасности

Также с горожанами поговорили о безопасности на водных объектах

18 мая 2025, 20:30, ИА Амител

Рейды по пожарной безопасности в Барнауле / Фото: barnaul.org

Оперативная дежурная смена Управления по делам ГОЧС Барнаула провела профилактические рейды по обеспечению пожарной безопасности в Центральном районе города. Также были затронуты вопросы безопасности на водных объектах. Об этом сообщили в мэрии.

В частности, специалисты провели рейд в поселке Кирова на улицах Кутузова, Краевой, Семипалатинской, в проездах Ташкентском и Лесном. Барнаульцам рассказали о важности соблюдения пожарной безопасности, раздали памятки.

Аналогичные рейды провели в Октябрьском районе на улице 2-й Речной, в Индустриальном – в микрорайоне Спутник, в Ленинском – СНТ "Обь", а также в Железнодорожном районе – ТОС "Красноармейский".

"Всего в ходе профилактических мероприятий по пожарной безопасности проведено 70 бесед, вручена 121 памятка", – отметили в мэрии.

Напомним, с 16 мая в Алтайском крае отменили особый противопожарный режим, который действовал с 11 апреля. Постановление об этом подписал губернатор Виктор Томенко. В этот период было запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать сухую растительность и горючие отходы на всех категориях земель.