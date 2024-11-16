Пройденная огнем площадь составила около 100 "квадратов"

16 ноября 2024, 09:40, ИА Амител

Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com

Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Барнауле, его госпитализировали, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в ночь с 15 на 16 ноября в проезде Трамвайном.

С огнем боролись 33 человека личного состава и 7 пожарных автоцистерн. Площадь пожара составила около 100 "квадратов".

"Наиболее вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", – отметили в МЧС.

Ранее на этой неделе в садоводстве "Степное" в Первомайском районе во время пожара погиб мужчина.