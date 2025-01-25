В Барнауле провели рейды по пожарной безопасности

Жителям вручили памятки и провели с ними профилактические беседы

25 января 2025, 20:40, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле 25 провели рейды по пожарной безопасности, сообщили в телеграм-канале администрации города.

Эти мероприятия прошли во всех районах:

в Октябрьском – в Жилом проезде;

в Железнодорожном – в ТОС Красноармейский;

в Индустриальном – в поселке Лесном;

в Центральном – в поселке Южном;

в Ленинском – в поселке Научный Городок.

Сотрудники управления по делам ГОЧС рассказали жителям о правилах пожарной безопасности при использовании электроприборов, печного и газового отопления.

Также горожанам вручили памятки на противопожарную тематику. Часть листовок разложили в почтовые ящики.