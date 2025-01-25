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В Барнауле провели рейды по пожарной безопасности

Жителям вручили памятки и провели с ними профилактические беседы

25 января 2025, 20:40, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org
Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле 25 провели рейды по пожарной безопасности, сообщили в телеграм-канале администрации города.

Эти мероприятия прошли во всех районах:

  • в Октябрьском – в Жилом проезде;
  • в Железнодорожном – в ТОС Красноармейский;
  • в Индустриальном – в поселке Лесном;
  • в Центральном – в поселке Южном;
  • в Ленинском – в поселке Научный Городок.

 Сотрудники управления по делам ГОЧС рассказали жителям о правилах пожарной безопасности при использовании электроприборов, печного и газового отопления.

Также горожанам вручили памятки на противопожарную тематику. Часть листовок разложили в почтовые ящики.

Барнаул Безопасность

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