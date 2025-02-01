В Барнауле проверили качество уборки снега у магазинов, ресторанов и торговых центров

Эти работы провели 655 предприятий

01 февраля 2025, 13:22, ИА Амител

Уборка снега / Фото: barnaul.org

В Барнауле специалисты мэрии проверили, как предприятия потребительского рынка очистили входы, кровли, карнизы и прилегающие территории после обильного снегопада, сообщили в администрации.

Рейды прошли 30 и 31 января. Перед этим уведомление о необходимости провести очистку получили более 2500 предприятий.

"В ходе объездов установлено, что работы по очистке от снега и наледи организованы 655 предприятиями города, задействовано более 40 единиц техники, вывезено более 100 машин снега", – говорится в сообщении.

Снег убрали у торговых центров "Волна", "Сити-Центр", "Ультра", "Малина" и других, а также у магазинов, ярмарок, кафе и ресторанов.

Были ли выявлены нарушения во время проверок, не уточняется.