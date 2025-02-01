В Барнауле проверили качество уборки снега у магазинов, ресторанов и торговых центров
Эти работы провели 655 предприятий
01 февраля 2025, 13:22, ИА Амител
В Барнауле специалисты мэрии проверили, как предприятия потребительского рынка очистили входы, кровли, карнизы и прилегающие территории после обильного снегопада, сообщили в администрации.
Рейды прошли 30 и 31 января. Перед этим уведомление о необходимости провести очистку получили более 2500 предприятий.
"В ходе объездов установлено, что работы по очистке от снега и наледи организованы 655 предприятиями города, задействовано более 40 единиц техники, вывезено более 100 машин снега", – говорится в сообщении.
Снег убрали у торговых центров "Волна", "Сити-Центр", "Ультра", "Малина" и других, а также у магазинов, ярмарок, кафе и ресторанов.
Были ли выявлены нарушения во время проверок, не уточняется.
15:59:17 01-02-2025
Не понимаю, почему тротуар на Ленинском должен чистить магазин.
Чтобы на съэкономленные деньги чинуши выписали себе премии?
17:11:46 01-02-2025
Гость (15:59:17 01-02-2025) Не понимаю, почему тротуар на Ленинском должен чистить магаз... Все организации, расположенные в жилом доме платят за услуги управляющей компании. За ВСЕ услуги, как и собственники квартир. В том числе за уборку территории. Управляшки убирают дворовую часть, а со стороны Ленинского - нет. Хотя организации (кроме магазинов есть бюджетные библиотеки, музыкальные школы и т.п.) не пользуются дворовой частью, где жильцы. У них зачастую нет даже выхода в ту сторону дома. Или он не используется, закрыт и имеется на всякий пожарный случай. Так вот, муниципальные организации, те же библиотеки, содержат своих дворников на зарплате, чтобы чистить часть Ленинского перед входом и окнами . Как так? Частные УК берут деньги, а за них работу выполняют бюджетные организации.
15:51:38 02-02-2025
Гость (17:11:46 01-02-2025) Все организации, расположенные в жилом доме платят за услуги... А УК то тут причем?
Тротуар это общественное место и его, тротуар, должен очищать муниципалитет
17:25:31 01-02-2025
Кто должен очищать от снега крыльцо бывшего кинотеатра "Россия"? Арендаторы или владелец ТЦ? И кто это должен контролировать? Завалено все, протоптаны маленькие тропинки, видимо, самими покупателями. Центр города, просто позор!
22:24:15 01-02-2025
зайдите в периферийные улицы, вы там по шею утонете, нереально пробраться . в некоторых дворах на Воровского, например, не проедет ни скорая ни пожарные, снега выше колена! отвратительно работают УК, дворники у них какие то бомжи и алкаши, только зря получают деньги ни за что
07:48:14 02-02-2025
А давайте проверим, как город почищен от снега. Где вместо 3 полос стало 2. Где гололед. И силами тунеядцев из мэрии недостатки устранить