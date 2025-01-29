Снежная засада. Почему барнаульцев не устраивает состояние парковок этой зимой?

Власти города пообещали улучшить качество очистки улиц Барнаула

29 января 2025, 12:30, ИА Амител

Снег на парковках Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители Барнаула массово жалуются на состояние парковок в городе: они завалены горами снега. Мэр краевой столицы Вячеслав Франк потребовал от ответственных служб обратить особое внимание на жалобы и провести очистку парковочных карманов.

В администрации города указывают, что ситуацию контролируют комитет по дорожному хозяйству и транспорту совместно с ГАИ. Помимо этого, в городе проводят рейды по проверке очистки дворов и крыш многоквартирных домов. На данный момент в Барнауле очищено около 50% крыш и 86% дворов. Особое внимание уделяется очистке аварийных домов.

Вся информация о выявленных нарушениях в ходе рейдов направлена в администрации районов города. Будут приняты необходимые меры.