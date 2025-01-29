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Снежная засада. Почему барнаульцев не устраивает состояние парковок этой зимой?

Власти города пообещали улучшить качество очистки улиц Барнаула

29 января 2025, 12:30, ИА Амител

Снег на парковках Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители Барнаула массово жалуются на состояние парковок в городе: они завалены горами снега. Мэр краевой столицы Вячеслав Франк потребовал от ответственных служб обратить особое внимание на жалобы и провести очистку парковочных карманов.

В администрации города указывают, что ситуацию контролируют комитет по дорожному хозяйству и транспорту совместно с ГАИ. Помимо этого, в городе проводят рейды по проверке очистки дворов и крыш многоквартирных домов. На данный момент в Барнауле очищено около 50% крыш и 86% дворов. Особое внимание уделяется очистке аварийных домов.

Вся информация о выявленных нарушениях в ходе рейдов направлена в администрации районов города. Будут приняты необходимые меры.

Барнаул Транспорт фоторепортажи Авто Уборка снега

Комментарии 9

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Гость

12:32:39 29-01-2025

А прошлой зимой устраивало? А следующей устроит?

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Гость

12:41:52 29-01-2025

так это же парковки, а не стоянки...

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Гость

12:45:51 29-01-2025

Гость (12:41:52 29-01-2025) так это же парковки, а не стоянки... ... как заехать на парковку для остановки, умник?

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Musik

12:42:48 29-01-2025

по моему - норм.

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Гость

12:54:10 29-01-2025

Интересно, кроме вывоза металлолома на свалку , какие еще есть варианты расчистить парковки для уборки? Половина машин стоит под снегом сначала зимы. Даже на фото.

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Гость

12:55:00 29-01-2025

Для очистки парковок нужно для начала убрать с них транспорт. Как убрать не повредив автомобили, если выезды завалены? Допустим случилось чудо и возможность выехать с парковки создали, но как очистить парковку от транспорта, хотя бы на одну ночь? Как заставить автовладельцев убрать свои автомобили для очистки парковки. Не надо далеко ехать, возьмите центр города. Молодежная, Красноармейский, Соцпроспект... На парковках масса машин брошеных еще с осени. И даже если на каждой из них заблаговременно разместить объявление с просьбой убрать в конкретный день и час, половина этого не сделает. Увы, менталитет. А проще говоря наше скотство.

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Гость

13:51:03 29-01-2025

Гость (12:55:00 29-01-2025) Для очистки парковок нужно для начала убрать с них транспорт... Это давно все прописано в ПДД, ставить знаки остановка и стоянка запрещена с четными и нечетными днями по разные сторону дороги. В определенный день проезжают, где припарковано - эвакуатор, understund?

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Гость

17:30:37 30-01-2025

Гость (12:55:00 29-01-2025) Для очистки парковок нужно для начала убрать с них транспорт... все уже давно придумано: платные парковки и эвакуатор.

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Гость

15:01:20 29-01-2025

трактором убрать саное гнилье с карманов вместе с снегом

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