В Барнауле проверят столовую школы № 133 после жалоб на тараканов
В учебное учреждение направили комиссию от комитета по образованию
16 февраля 2024, 09:45, ИА Амител
Комитет по образованию Барнаула проверяет информацию о тараканах в столовой школы № 133, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ).
О насекомых в столовой ранее рассказала читательница amic.ru. Женщина утверждала, что это случается не впервые, но администрация учреждения на предоставленные снимки и видео отвечает, что якобы "дети сами подбросили тараканов для съемки либо стены школы не были признаны на фото".
"По данному факту специалистами комитета по образованию в школу № 133 направлена комиссия с целью проверки данного факта. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры", – отметили в МЦУ.
09:58:57 16-02-2024
Должны быть РЕГУЛЯРНЫЕ проверки, чтоб профилактировать....
12:05:30 16-02-2024
а почему комитет по образованию проверяет столовую, а не Роспотребнадзор? что, надеюсь, специалисты в области образования, понимают в проверке общепита?
14:03:58 16-02-2024
Элен без ребят (12:05:30 16-02-2024) а почему комитет по образованию проверяет столовую, а не Рос... Наши специалисты понимают всё и во всём.
14:06:30 16-02-2024
55 ю проверьте, там о крысах дети рассказывают