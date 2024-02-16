В Барнауле проверят столовую школы № 133 после жалоб на тараканов

В учебное учреждение направили комиссию от комитета по образованию

16 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Школьная столовая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комитет по образованию Барнаула проверяет информацию о тараканах в столовой школы № 133, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ).

О насекомых в столовой ранее рассказала читательница amic.ru. Женщина утверждала, что это случается не впервые, но администрация учреждения на предоставленные снимки и видео отвечает, что якобы "дети сами подбросили тараканов для съемки либо стены школы не были признаны на фото".