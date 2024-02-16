НОВОСТИОбщество

В Барнауле проверят столовую школы № 133 после жалоб на тараканов

В учебное учреждение направили комиссию от комитета по образованию

16 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Школьная столовая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школьная столовая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комитет по образованию Барнаула проверяет информацию о тараканах в столовой школы № 133, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ).

О насекомых в столовой ранее рассказала читательница amic.ru. Женщина утверждала, что это случается не впервые, но администрация учреждения на предоставленные снимки и видео отвечает, что якобы "дети сами подбросили тараканов для съемки либо стены школы не были признаны на фото".

"По данному факту специалистами комитета по образованию в школу № 133 направлена комиссия с целью проверки данного факта. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры", – отметили в МЦУ.

Барнаул дети

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:58:57 16-02-2024

Должны быть РЕГУЛЯРНЫЕ проверки, чтоб профилактировать....

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:05:30 16-02-2024

а почему комитет по образованию проверяет столовую, а не Роспотребнадзор? что, надеюсь, специалисты в области образования, понимают в проверке общепита?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:58 16-02-2024

Элен без ребят (12:05:30 16-02-2024) а почему комитет по образованию проверяет столовую, а не Рос... Наши специалисты понимают всё и во всём.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:30 16-02-2024

55 ю проверьте, там о крысах дети рассказывают

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров