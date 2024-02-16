Жительница Барнаула пожаловалась на тараканов в школьной столовой
Со слов горожанки, происходит такое уже не впервые
16 февраля 2024, 08:45, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на тараканов в столовой школы № 133. Об этом горожанка рассказала amic.ru.
"В столовой 133-й школы детей встречают тараканы! Это не впервые. Ранее администрация на предоставленные видео и фото поясняла, что дети сами подбросили тараканов для съемки либо стены школы не были признаны на фото... Много было пояснений", – поделилась женщина.
По ее словам, 15 февраля учитель заставила ребенка удалить видео с насекомыми, чтобы оно не вышло за пределы школы.
Также женщина рассказала, что недавно в столовой проводили проверку из-за подачи детям сырой курицы.
В начале февраля ученики бийской кадетской школы нашли червей в пшенной каше, которую подали им в столовой. Следователи проводят проверку.
Комментарии 0