Жительница Барнаула пожаловалась на тараканов в школьной столовой

Со слов горожанки, происходит такое уже не впервые

16 февраля 2024, 08:45, ИА Амител

Таракан в 133-й школе / Фото предоставлено читательницей amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на тараканов в столовой школы № 133. Об этом горожанка рассказала amic.ru.

"В столовой 133-й школы детей встречают тараканы! Это не впервые. Ранее администрация на предоставленные видео и фото поясняла, что дети сами подбросили тараканов для съемки либо стены школы не были признаны на фото... Много было пояснений", – поделилась женщина.

По ее словам, 15 февраля учитель заставила ребенка удалить видео с насекомыми, чтобы оно не вышло за пределы школы.

Также женщина рассказала, что недавно в столовой проводили проверку из-за подачи детям сырой курицы.

В начале февраля ученики бийской кадетской школы нашли червей в пшенной каше, которую подали им в столовой. Следователи проводят проверку.