В Барнауле проверяют благоустроенные по нацпроекту зелёные зоны после зимы

Комиссия уже побывала в парке "Юбилейный" и обнаружила недочёт, который восстановят по гарантии

04 апреля 2023, 15:52, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В апреле специалисты обследуют зелёные зоны Барнаула, которые благоустроили в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" и городской программы "Формирование современной городской среды" в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Так, комиссия уже побывала в "Юбилейном", где в 2022 году прошёл первый этап благоустройства. В результате специалисты комитета выявили некоторые недочёты. В частности, просело плиточное покрытие в районе зоны для проведения основных мероприятий. Причиной назвали промыв основания из щебня и песка талыми водами.

Подрядчик устранит проседание плитки в рамках гарантийных обязательств, когда установится благоприятная для проведения работ погода. Иных повреждений в парке после зимы не обнаружили.