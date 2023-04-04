В Барнауле проверяют благоустроенные по нацпроекту зелёные зоны после зимы
Комиссия уже побывала в парке "Юбилейный" и обнаружила недочёт, который восстановят по гарантии
04 апреля 2023, 15:52, ИА Амител
В апреле специалисты обследуют зелёные зоны Барнаула, которые благоустроили в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" и городской программы "Формирование современной городской среды" в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
Так, комиссия уже побывала в "Юбилейном", где в 2022 году прошёл первый этап благоустройства. В результате специалисты комитета выявили некоторые недочёты. В частности, просело плиточное покрытие в районе зоны для проведения основных мероприятий. Причиной назвали промыв основания из щебня и песка талыми водами.
Подрядчик устранит проседание плитки в рамках гарантийных обязательств, когда установится благоприятная для проведения работ погода. Иных повреждений в парке после зимы не обнаружили.
14:27:24 05-04-2023
А Мезюлинскую рощу проверят? Там жуть просто - из-за затоплений просто невозможно пройти((( Раньше дорожки были сделаны правильно, а при благоустройстве про нивелир, видимо, не вспомнили...