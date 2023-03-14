Дорожки и камеры. Как изменится барнаульский парк "Юбилейный" в 2023 году?

Второй этап благоустройства барнаульского парка "Юбилейный" пройдёт в Барнауле в 2023 году

14 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Дорожки в парке "Юбилейный" / Фото: из документов на портале госзакупок

Второй этап благоустройства парка "Юбилейный" в Барнауле должен стартовать уже совсем скоро. Пока мэрия краевой столицы ищет подрядчика на работы – он определится после 20 марта, следует из информации на сайте госзакупок. Там же описываются работы, которые проведут в парке в 2023 году.

Итак, на втором этапе благоустройства "Юбилейного" рабочие проведут демонтаж покрытий, вертикальную планировку, снесут зелёные насаждения, посадят газон и кустарники. В парке установят наружное освещение и видеонаблюдение, обустроят проезды и парковки для велосипедов, тротуары и площадки. Также рабочие посадят деревья, поставят туалеты и проведут электрические, водопроводные и канализационные сети.

Из новых деревьев в "Юбилейном" появятся берёзы, рябины, черёмуха, вязы обыкновенные, клёны ясенелистные и колючие ели.

В "Юбилейном" на втором этапе сделают сеть вело- и беговых дорожек, а также тротуаров. Центральные аллеи и площадка для проката велосипедов и самокатов будет вымощена тротуарной плиткой. На специальных площадках планируется установка малых архитектурных форм. Вдоль основных пешеходных путей на фонарных столбах будут камеры с функцией распознавания лиц с подключением к программно-аппаратному комплексу "Безопасный город".

































Проект благоустройства парка "Юбилейный" / Фото: портал госзакупок

Для инвалидов в парке сделают тактильные указатели, пешеходные пути без вынужденных подъёмов и спусков, пандусы и другие элементы доступной среды.

Сроки работ уже известны. Они начнутся после заключения контракта. До 30 июня в "Юбилейном" необходимо провести ремонтные работы, снести аварийную "зелень" и сделать вертикальную планировку. До 15 августа поручено озеленить территорию, установить малые архитектурные формы и обустроить проезды. А до конца года в парке установят видеокамеры, освещение, малые архитектурные формы и туалеты.

Отметим, что благоустройство "Юбилейного" началось в 2022 году. На первом этапе рабочие благоустроили центральную аллею, аллею от пруда по улице Гущина, а также организовали зону для проведения основных мероприятий. На третьем этапе в парке организуют зоны активного отдыха – детские игровые и спортивные площадки и части пешеходно-тропиночной сети. А на четвёртом этапе в "Юбилейном" благоустроят зону спокойного отдыха, дендросад, а также восстановят тропиночную сеть с учётом уже существующих направлений.

Напомним, что власти Барнаула готовы потратить на благоустройство парков "Центральный" и "Юбилейный" в 2023 году 235,1 млн рублей.