В Барнауле пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО

Всю выручку направят на проект "Народный фронт. Всё для победы!"

18 марта 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 31 марта в ДК Моторостроителей пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО с Алтайского края и их семей, сообщили в Народном фронте.

"Ребятам на передовой важно знать, что дома о них помнят. Поддержат и позаботятся об их близких здесь, на малой родине. Такая возможность представится жителям Барнаула и гостям города 31 марта. В этот день в краевой столице состоится грандиозный благотворительный концерт в поддержку наших земляков, отстаивающих интересы страны в ходе специальной военной операции. А также их семей", – рассказали общественники.

Всю выручку от продажи билетов направят на проект "Народный фронт. Все для победы!". О том, куда именно потратят деньги, расскажут позднее.

По вопросам приобретения билетов можно обратиться по телефону 8(385) 23-56-05 либо в кассы ДК Моторостроителей.