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В Барнауле пройдет фестиваль балета "Лето пируэта"

Русский Московский балет представит зрителю четыре постановки

28 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина в течение трех дней – 10, 11 и 12 июля – пройдет фестиваль балета "Лето пируэта".

"Русский Московский балет под руководством Михаила Михайлова проведет ежегодный фестиваль балета "Лето пируэта", который собирает полные залы по всему туру и завоевывает любовь зрителя и восторг", – говорится в анонсе.

На этот раз зрителю представят четыре классических балета:

  • 10 июля – "Лебединое озеро";
  • 11 июля – "Жизель";
  • 12 июля – "Спящая красавица";
  • 12 июля – "Ромео Джульетта".
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