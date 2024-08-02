В Барнауле пройдет грандиозный гала-концерт с шедеврами балетной классики

Артисты представят фрагменты самых знаменитых и любимых зрителями спектаклей

02 августа 2024, 13:00, ИА Амител

В Барнауле на сцену Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина выйдут ведущие солисты балетных театров страны в грандиозном гала-концерте от продюсерского центра BackStage group (БэкСтэйдж групп). Артисты представят фрагменты самых знаменитых и любимых зрителями спектаклей: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Корсар", "Дон Кихот", "Щелкунчик", "Шахерезада" и другие.

"Уникальная возможность увидеть самые яркие и интересные номера из всемирно известных балетных спектаклей! Филигранная техника, отточенные движения, красота линий, гармония пластики. Настоящий праздник балета в двух отделениях", – отметили организаторы.

I отделение

1. Adagio из II акта балета "Лебединое озеро". Музыка: П. Чайковского. Хореография: Л. Иванова. Исполняют:

Юрий Кудрявцев, победитель всероссийского конкурса "Молодые дарования России" (2014), на гастролях труппы в Большом театре в 2022 году исполнил партию Сальватора Розы ("Катарина, или Дочь разбойника"), обладатель Гран-при Михайловского театра (2013);

Анна Федосова (Кудрявцева), лауреат премии журнала "Балет" "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда" (2021), участница четвертого сезона проекта "Большой балет" телеканала "Культура" (2020).

2. Pad de deux из балета "Щелкунчик". Музыка: П. Чайковского. Хореография: В. Вайнонена. Исполняют:

Екатерина Лихова, лауреат VI Сибирского международного конкурса хореографических учебных заведений, стипендия Фонда "Юные дарования Сибири" мэрии города Новосибирска;

Михаил Недельский, окончил Новосибирский государственный хореографический колледж (2012) и сразу был зачислен в главный театр Сибири.

3. Pas de deux из балета "Арлекинада". Музыка: Р. Дриго. Хореография: М. Петипа. Исполняют:

Юрий Выборнов, лауреат конкурсов "Арабеск", VII Международного конкурса Юрия Григоровича "Молодой балет мира", всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в номинации "Современный танец", с 2016 года принят в труппу второго по значимости театра Москвы;

Галина Гармаш, окончила Академию русского балета им. Агриппины Вагановой в Санкт-Петербурге, лауреат Международного конкурса артистов балета в Загребе, а также Международного балетного конкурса в Риети.

4. Вариация из балета "Кармен". Музыка: Ж. Бизе, Р. Щедрин. Хореография: Ф. Алонсо. Исполняет:

Юрий Кудрявцев, победитель всероссийского конкурса "Молодые дарования России" (2014), на гастролях труппы в Большом театре в 2022 году исполнил партию Сальватора Розы ("Катарина, или Дочь разбойника"), обладатель Гран-при Михайловского театра (2013).

5. "Умирающий Лебедь". Музыка: К. Сен-Санса. Хореография: М. Фокина. Исполняет:

Анастасия Нигматулина, участница XIII Открытого российского конкурса артистов балета "Арабеск", Международного конкурса артистов балета (Москва), конкурса артистов балета "Гран-при Сибири".

6. Pas de deux Конрада и Медоры из балета "Корсар". Музыка: А. Адана. Хореография: М. Петипа. Исполняют:

Ирина Сапожникова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, окончила Башкирское хореографическое училище им. Рудольфа Нуреева, с 2016 по 2021 года – ведущая солистка балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, лауреат Международного конкурса артистов балета (Джексон, США), лауреат Международного конкурса танца Premio Roma Danza (Рим, Италия);

Олексий Скалюн, с 2016 по 2021 год солист балета Мариинского театра, лауреат I степени Международного конкурса балета в Киеве.

II отделение

1. Адажио из балета "Ромео и Джульетта". Музыка: Сергея Прокофьева. Хореография: Леонид Лавровский. Исполняют:

Екатерина Лихова, лауреат VI Сибирского международного конкурса хореографических учебных заведений, получатель стипендии Фонда "Юные дарования Сибири" мэрии города Новосибирска;

Михаил Недельский, окончил Новосибирский государственный хореографический колледж 2012 и сразу был зачислен в главный театр Сибири.

2. Pas de deux Дианы и Актеона из балета "Эсмеральда". Музыка: Цезарь Пуни. Хореография: Агриппины Вагановой. Исполняют:

Ирина Сапожникова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, окончила Башкирское хореографическое училище им. Рудольфа Нуреева, с 2016 по 2021 года – ведущая солистка балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, лауреат Международного конкурса артистов балета (Джексон, США), лауреат Международного конкурса танца Premio Roma Danza (Рим, Италия);

Олексий Скалюн, с 2016 по 2021 год солист балета Мариинского театра, лауреат I степени Международного конкурса балета в Киеве.

3. Pas de deux принца Дезире и принцессы Авроры из балета "Спящая красавица". Музыка: П. Чайковского. Хореография: М. Петипа и К. Сергеева. Исполняют:

Юрий Кудрявцев, победитель всероссийского конкурса "Молодые дарования России" (2014), на гастролях труппы в Большом театре в 2022 году исполнил партию Сальватора Розы ("Катарина, или Дочь разбойника"), обладатель Гран-при Михайловского театра (2013);

Анна Федосова (Кудрявцева), лауреат премии журнала "Балет" "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда" (2021), участница четвертого сезона проекта "Большой балет" телеканала "Культура" (2020).

4. Адажио из "Шехерезады". Музыка: Н. Римский-Корсаков. Хореография: М. Фокина. Исполняют:

Анастасия Нигматулина, участница XIII Открытого российского конкурса артистов балета "Арабеск", Международного конкурса артистов балета (Москва), конкурса артистов балета "Гран-при Сибири".

Михаил Недельский, окончил Новосибирский государственный хореографический колледж (2012) и сразу был зачислен в главный театр Сибири.

5. Pas de deux из балета "Дон Кихот". Музыка: Л. Минкуса. Хореография: А. Горского и М. Петипа. Исполняют: