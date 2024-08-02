В Барнауле пройдет грандиозный гала-концерт с шедеврами балетной классики
Артисты представят фрагменты самых знаменитых и любимых зрителями спектаклей
02 августа 2024, 13:00, ИА Амител
В Барнауле на сцену Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина выйдут ведущие солисты балетных театров страны в грандиозном гала-концерте от продюсерского центра BackStage group (БэкСтэйдж групп). Артисты представят фрагменты самых знаменитых и любимых зрителями спектаклей: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Корсар", "Дон Кихот", "Щелкунчик", "Шахерезада" и другие.
"Уникальная возможность увидеть самые яркие и интересные номера из всемирно известных балетных спектаклей! Филигранная техника, отточенные движения, красота линий, гармония пластики. Настоящий праздник балета в двух отделениях", – отметили организаторы.
I отделение
1. Adagio из II акта балета "Лебединое озеро". Музыка: П. Чайковского. Хореография: Л. Иванова. Исполняют:
- Юрий Кудрявцев, победитель всероссийского конкурса "Молодые дарования России" (2014), на гастролях труппы в Большом театре в 2022 году исполнил партию Сальватора Розы ("Катарина, или Дочь разбойника"), обладатель Гран-при Михайловского театра (2013);
- Анна Федосова (Кудрявцева), лауреат премии журнала "Балет" "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда" (2021), участница четвертого сезона проекта "Большой балет" телеканала "Культура" (2020).
2. Pad de deux из балета "Щелкунчик". Музыка: П. Чайковского. Хореография: В. Вайнонена. Исполняют:
- Екатерина Лихова, лауреат VI Сибирского международного конкурса хореографических учебных заведений, стипендия Фонда "Юные дарования Сибири" мэрии города Новосибирска;
- Михаил Недельский, окончил Новосибирский государственный хореографический колледж (2012) и сразу был зачислен в главный театр Сибири.
3. Pas de deux из балета "Арлекинада". Музыка: Р. Дриго. Хореография: М. Петипа. Исполняют:
- Юрий Выборнов, лауреат конкурсов "Арабеск", VII Международного конкурса Юрия Григоровича "Молодой балет мира", всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в номинации "Современный танец", с 2016 года принят в труппу второго по значимости театра Москвы;
- Галина Гармаш, окончила Академию русского балета им. Агриппины Вагановой в Санкт-Петербурге, лауреат Международного конкурса артистов балета в Загребе, а также Международного балетного конкурса в Риети.
4. Вариация из балета "Кармен". Музыка: Ж. Бизе, Р. Щедрин. Хореография: Ф. Алонсо. Исполняет:
- Юрий Кудрявцев, победитель всероссийского конкурса "Молодые дарования России" (2014), на гастролях труппы в Большом театре в 2022 году исполнил партию Сальватора Розы ("Катарина, или Дочь разбойника"), обладатель Гран-при Михайловского театра (2013).
5. "Умирающий Лебедь". Музыка: К. Сен-Санса. Хореография: М. Фокина. Исполняет:
- Анастасия Нигматулина, участница XIII Открытого российского конкурса артистов балета "Арабеск", Международного конкурса артистов балета (Москва), конкурса артистов балета "Гран-при Сибири".
6. Pas de deux Конрада и Медоры из балета "Корсар". Музыка: А. Адана. Хореография: М. Петипа. Исполняют:
- Ирина Сапожникова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, окончила Башкирское хореографическое училище им. Рудольфа Нуреева, с 2016 по 2021 года – ведущая солистка балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, лауреат Международного конкурса артистов балета (Джексон, США), лауреат Международного конкурса танца Premio Roma Danza (Рим, Италия);
- Олексий Скалюн, с 2016 по 2021 год солист балета Мариинского театра, лауреат I степени Международного конкурса балета в Киеве.
II отделение
1. Адажио из балета "Ромео и Джульетта". Музыка: Сергея Прокофьева. Хореография: Леонид Лавровский. Исполняют:
- Екатерина Лихова, лауреат VI Сибирского международного конкурса хореографических учебных заведений, получатель стипендии Фонда "Юные дарования Сибири" мэрии города Новосибирска;
- Михаил Недельский, окончил Новосибирский государственный хореографический колледж 2012 и сразу был зачислен в главный театр Сибири.
2. Pas de deux Дианы и Актеона из балета "Эсмеральда". Музыка: Цезарь Пуни. Хореография: Агриппины Вагановой. Исполняют:
- Ирина Сапожникова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, окончила Башкирское хореографическое училище им. Рудольфа Нуреева, с 2016 по 2021 года – ведущая солистка балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, лауреат Международного конкурса артистов балета (Джексон, США), лауреат Международного конкурса танца Premio Roma Danza (Рим, Италия);
- Олексий Скалюн, с 2016 по 2021 год солист балета Мариинского театра, лауреат I степени Международного конкурса балета в Киеве.
3. Pas de deux принца Дезире и принцессы Авроры из балета "Спящая красавица". Музыка: П. Чайковского. Хореография: М. Петипа и К. Сергеева. Исполняют:
- Юрий Кудрявцев, победитель всероссийского конкурса "Молодые дарования России" (2014), на гастролях труппы в Большом театре в 2022 году исполнил партию Сальватора Розы ("Катарина, или Дочь разбойника"), обладатель Гран-при Михайловского театра (2013);
- Анна Федосова (Кудрявцева), лауреат премии журнала "Балет" "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда" (2021), участница четвертого сезона проекта "Большой балет" телеканала "Культура" (2020).
4. Адажио из "Шехерезады". Музыка: Н. Римский-Корсаков. Хореография: М. Фокина. Исполняют:
- Анастасия Нигматулина, участница XIII Открытого российского конкурса артистов балета "Арабеск", Международного конкурса артистов балета (Москва), конкурса артистов балета "Гран-при Сибири".
- Михаил Недельский, окончил Новосибирский государственный хореографический колледж (2012) и сразу был зачислен в главный театр Сибири.
5. Pas de deux из балета "Дон Кихот". Музыка: Л. Минкуса. Хореография: А. Горского и М. Петипа. Исполняют:
- Юрий Выборнов, лауреат конкурсов "Арабеск", VII Международного конкурса Юрия Григоровича "Молодой балет мира", всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в номинации "Современный танец", с 2016 года принят в труппу второго по значимости театра Москвы;
- Галина Гармаш, окончила Академию русского балета им. Агриппины Вагановой в Санкт-Петербурге, лауреат Международного конкурса артистов балета в Загребе, а также Международного балетного конкурса в Риети.
16:42:45 02-08-2024
без оркестровой ямы это обычно - смехота и угар. вы слышали КАК пуанты стучат о сцену???? или в Драме она не такая и "барабанит" чрезмерно? короче решайте что-то со звуком. И НЕ рекомендую партер близко к сцене. Это неприспособленный к балету зал, и вместо эстетики и восторга - ржака от топаья бегемотьего и неудачные ракурсы из-под пачек. простити. в Большом был 2 раза есличо и в мариинке 2 раза щелкунчик на рождество
16:50:51 02-08-2024
А чё ни по телеку, по всем каналам ?