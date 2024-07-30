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Балет "Лебединое озеро" покажут в Барнауле в музыкальном театре

Прима-балерина – Ксения Пухловская, первый солист – Александр Бутримович, первая солистка – Анна Свирина

30 июля 2024, 18:30, ИА Амител

В Барнауле 30 сентября московский "Классический национальный русский балет" представит "Лебединое озеро" под редакцией Александра Бутримовича.

"Прима-балерина – Ксения Пухловская. Первый солист – Александр Бутримович. Первая солистка – Анна Свирина. Кордебалет – 30 танцоров и балерин", – рассказали организаторы.

Балет "Лебединое озеро" покажут в Алтайском государственном музыкальном театре 30 сентября в 19:00.

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