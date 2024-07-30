Балет "Лебединое озеро" покажут в Барнауле в музыкальном театре
Прима-балерина – Ксения Пухловская, первый солист – Александр Бутримович, первая солистка – Анна Свирина
30 июля 2024, 18:30, ИА Амител
В Барнауле 30 сентября московский "Классический национальный русский балет" представит "Лебединое озеро" под редакцией Александра Бутримовича.
"Прима-балерина – Ксения Пухловская. Первый солист – Александр Бутримович. Первая солистка – Анна Свирина. Кордебалет – 30 танцоров и балерин", – рассказали организаторы.
Балет "Лебединое озеро" покажут в Алтайском государственном музыкальном театре 30 сентября в 19:00.
Комментарии 0