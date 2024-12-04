НОВОСТИЭкология

В Барнауле пройдет массовая рубка деревьев

"Зачищать" лес будут вдоль шоссе Ленточный бор

04 декабря 2024, 17:12, ИА Амител

Рубка деревьев / Фото: t.me/minprirodyAK
Рубка деревьев / Фото: t.me/minprirodyAK

С 4 по 28 декабря 2024 года вдоль шоссе Ленточный бор будет проводиться рубка и уборка сухостойных и аварийных деревьев. Об этом сообщает Минприроды Алтайского края.

"Зачищать" лес будут по обе стороны от АЗС "Роснефть" до развязки Змеиногорский тракт – Южный тракт – шоссе Ленточный бор.

"Не приближайтесь к месту валки деревьев во избежание несчастных случаев!" – призывает министерство.

Работы ведет краевое автономное учреждение "Алтайлес" в рамках выполнения государственного задания.

Барнаул Экология природа

Комментарии 10

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Гость

17:19:04 04-12-2024

Скоро весь ленточный вырубят.

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Гость

17:54:01 04-12-2024

Лесной трак тоже очистить.

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Гость

17:54:08 04-12-2024

В городе не рубят, а вот в ленточном бору больные деревья их беспокоят больше.)

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Гость

07:59:02 05-12-2024

Гость (17:54:08 04-12-2024) В городе не рубят, а вот в ленточном бору больные деревья их...
А вам в городе все повырубать, чтобы во дворах было куда свои корыта с европомоек ставить?

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житель Барнаула

18:42:57 04-12-2024

Когда этого попова Москва уволит ???

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Гость

21:40:07 04-12-2024

Барнаул уже превратили в скопище бетона, парковок и заграждений, по программе "комфортной городской среды" посадки деревьев не наблюдаются, а вот рубка идет активно. Печально.

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Гость

22:03:59 04-12-2024

а можно забрать и баньку построить! класс.

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Гость

08:57:27 05-12-2024

Лучше бы на лесном тракте посмотрели. там несколько деревьев наклонены прям на дорогу. кадлое утро еду и гляжу с опаской. упдает же рано или поздно. будет проббка. возможно пострадавшие...почему не сработать заранее то?

Кроме того куча поломанных деревьев лежат, людям запретили валежник собирать и службы не работают

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Мусик

09:22:34 05-12-2024

недовольные, идите лесом.

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Гость

13:21:36 05-12-2024

На Леинском от Северо-Западной до Титова уберите мертвые деревья. Обещали еще в 2023 году это сделать, по итогу летом этого года под этим же сухостоем новые кусты посадили и на этом всё. Как так?

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