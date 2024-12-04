В Барнауле пройдет массовая рубка деревьев

"Зачищать" лес будут вдоль шоссе Ленточный бор

04 декабря 2024, 17:12, ИА Амител

Рубка деревьев / Фото: t.me/minprirodyAK

С 4 по 28 декабря 2024 года вдоль шоссе Ленточный бор будет проводиться рубка и уборка сухостойных и аварийных деревьев. Об этом сообщает Минприроды Алтайского края.

"Зачищать" лес будут по обе стороны от АЗС "Роснефть" до развязки Змеиногорский тракт – Южный тракт – шоссе Ленточный бор.

"Не приближайтесь к месту валки деревьев во избежание несчастных случаев!" – призывает министерство.

Работы ведет краевое автономное учреждение "Алтайлес" в рамках выполнения государственного задания.