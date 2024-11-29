Житель Алтайского края срубил 14 берез и оказался под подпиской о невыезде

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

29 ноября 2024, 09:41, ИА Амител

Штабеля березы рядом с Косихой / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

В Бийском районе полицейские задержали мужчину, незаконно вырубившего 14 берез. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В полицию обратился сотрудник Бийского лесничества с сообщением, что недалеко от села Новиково обнаружена незаконная рубка деревьев. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра участка было установлено, что неизвестный совершил поруб 14 сырорастущих берез общим объемом около 25 кубических метров", – рассказали в полиции.

По подозрению в незаконной вырубке задержали 53-летнего жителя Солтонского района. Он рассказал, что пустил березы на дрова. Сельчанин нанес лесному фонду ущерб в размере около 315 тыс. рублей.

Мужчина признался в содеянном. У него изъяли бензопилу и автомобиль, на котором вывозились березы, а также остатки дров.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере".

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.