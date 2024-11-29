Житель Алтайского края срубил 14 берез и оказался под подпиской о невыезде
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
29 ноября 2024, 09:41, ИА Амител
В Бийском районе полицейские задержали мужчину, незаконно вырубившего 14 берез. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"В полицию обратился сотрудник Бийского лесничества с сообщением, что недалеко от села Новиково обнаружена незаконная рубка деревьев. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра участка было установлено, что неизвестный совершил поруб 14 сырорастущих берез общим объемом около 25 кубических метров", – рассказали в полиции.
По подозрению в незаконной вырубке задержали 53-летнего жителя Солтонского района. Он рассказал, что пустил березы на дрова. Сельчанин нанес лесному фонду ущерб в размере около 315 тыс. рублей.
Мужчина признался в содеянном. У него изъяли бензопилу и автомобиль, на котором вывозились березы, а также остатки дров.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере".
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
10:08:57 29-11-2024
Что-то не так. На фото, кажется, больше 14 берез. Может быть даже целых двадцать.
10:29:11 29-11-2024
А в Барнауле молодые берёзы вырезали и вырезают в большом количестве к чему???????
12:25:40 29-11-2024
14 ноября 2024 года ""От рук "черного" лесоруба пострадала береза. Ущерб лесному фонду составил 14 тысяч рублей", – подчеркнули в министерстве.". Т.е. 1 береза= 14 000 руб. В нашем случае, 14 берез = 315 000 руб., т.е. 1 береза = 22 500 руб. Как цены то за 2 недели выросли!!!