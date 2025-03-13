ФСБ пресекла серию покушений на участников СВО и госслужащих

Пять посылок с бомбами, замаскированными под парфюмерные наборы, нашли во время досмотра почтовых отправлений

13 марта 2025, 14:40, ИА Амител

Полицейская сирена / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих. Спецслужбы Украины намеревались прислать им посылки с бомбами по почте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО", – цитирует агентство ЦОС ФСБ.

Самодельные бомбы, замаскированные под парфюмерные наборы, обнаружили во время досмотра почтовых отправлений в аэропорту Челябинска. При вскрытии упаковки бомбы должны были сработать. Отправителя задержали в Первоуральске. Им оказался гражданин РФ, которого завербовали украинские спецслужбы.

Такие посылки он разослал военным и госслужащим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Также в Челябинске обнаружили еще один тайник, где находились четыре таких же взрывных устройства. Эти бомбы предназначались военным из Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областей.

Правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии со статьей "Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств". Также рассматривают вопрос применения статьи о покушении на теракт. Изготовивших и заложивших взрывчатку в тайники ищут.

Известно, что за отправку бомб под видом парфюмерных наборов злоумышленнику обещали шесть тысяч долларов США, но не заплатили.