В Барнауле пройдет выставка картин с едой и застольями из собрания питерского музея

На произведениях искусства продемонстрированы богатые купеческие и дворянские трапезы и скромные крестьянские обеды

16 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Шевченко А.В. Натюрморт (розовый). 1922 год. Государственный Русский музей

В Государственном художественном музее Алтайского края 19 сентября открывается выставочный проект "Приглашение к обеду" из собрания Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург), на котором представят 66 произведений искусства, сообщили на сайте учреждения.

"Выставка приурочена к Году семьи в России. Зрителю предлагают окунуться в атмосферу истории Отечества через призму сюжетов, связанных с едой и застольями: от произведений русского искусства XIX века до работ, созданных современными мастерами начала XXI века", – говорится в сообщении.

В экспозиции произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства известных художников русского, отечественного искусства XIX-XXI веков: Ивана Хруцкого, Константина Коровина, Петра Кончаловского, Ильи Машкова, Зинаиды Серебряковой, Юрия Пименова, Владимира Стожарова, Ольги Оснач и других мастеров.

"Все они посвящены традициям русского застолья: богатых купеческих и дворянских трапез, скромных крестьянских обедов или гастрономии советской эпохи", – указали в музее.

Сотрудники музея проведут для посетителей лекции и мастер-классы, связанные с едой и застольями. Выставка продлится до 10 ноября.