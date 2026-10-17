В Барнауле пройдут масштабные отключения холодной воды 19 октября

Меры коснутся 576 частных домов

17 октября 2026, 20:05, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Барнаульцев предупредили о масштабных отключениях холодной воды в городе из-за плановых работ на по врезке водопроводов. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Холодной воды не будет 19 октября с 8:00 до 17:00 по следующим адресам: