В Барнауле пройдут масштабные отключения холодной воды 19 октября
Меры коснутся 576 частных домов
17 октября 2026, 20:05, ИА Амител
Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
Барнаульцев предупредили о масштабных отключениях холодной воды в городе из-за плановых работ на по врезке водопроводов. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Холодной воды не будет 19 октября с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:
- Змеиногорский тракт, 1-31-а.
- ул. Каспийская, 1-33, 2-32,
- ул. Победы, 2-34, 1-33,
- ул. Куликовская, 1-33, 2-34,
- ул. Сибирская долина, 2-12,
- ул. Морская, 2-12, 1-21,
- ул. Житомирская, 1-11, 56-28, 2-8,
- ул. Черноморская, 1-55, 4-78,
- ул. Белгородская, 1-75,
- ул. Измайловская, 4-76, 1-77,
- ул. Кубанская, 1-75, 2-74,
- ул. Днепровская, 2-78, 15-77,
- ул. Дунайская, 1-77, 16-78,
- ул. Валдайская, 7-33, 2-28,
- ул. Студенческая, 30-52 (576 частных домов).
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