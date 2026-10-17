В нескольких домах Барнаула нет холодной воды из-за повреждения на водопроводе

Оно стало причиной утечки воды на проезжую часть

17 октября 2026, 18:05, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле устраняют повреждение на водопроводе на ул. Антона Петрова, 246, сообщает "Росводоканал Барнаул". Из-за этого в некоторых домах в Индустриальном районе нет холодной воды.

МКЖД:

ул. Антона Петрова, 246, 238,

ул. Попова, 59.

Административные здания:

ул. Попова, 57а, 59г.

Для местных жителей организовали подвоз воды на ул. Антона Петрова, 246. Завершить ремонтные работы планируют к 20:30.

Ранее барнаульцы заметили подтопление на проезжей части на улице Попова. Как выяснилось, причиной тому стала утечка воды из-за поврежденного водопровода.