В нескольких домах Барнаула нет холодной воды из-за повреждения на водопроводе
Оно стало причиной утечки воды на проезжую часть
17 октября 2026, 18:05, ИА Амител
Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru
В Барнауле устраняют повреждение на водопроводе на ул. Антона Петрова, 246, сообщает "Росводоканал Барнаул". Из-за этого в некоторых домах в Индустриальном районе нет холодной воды.
МКЖД:
- ул. Антона Петрова, 246, 238,
- ул. Попова, 59.
Административные здания:
- ул. Попова, 57а, 59г.
Для местных жителей организовали подвоз воды на ул. Антона Петрова, 246. Завершить ремонтные работы планируют к 20:30.
Ранее барнаульцы заметили подтопление на проезжей части на улице Попова. Как выяснилось, причиной тому стала утечка воды из-за поврежденного водопровода.
18:46:42 17-10-2026
На Гоголя 60 и Горячей воды нет. Да и отопление с Мая месяца не видели
19:54:28 17-10-2026
Иван (18:46:42 17-10-2026) На Гоголя 60 и Горячей воды нет. Да и отопление с Мая месяца... Капец! Если нет холодной воды, то откуда возьмется горячая?
20:19:55 17-10-2026
Акакий (19:54:28 17-10-2026) Капец! Если нет холодной воды, то откуда возьмется горячая? ... Вот ты по пояс деревянный... Из соседней трубы.
08:57:53 18-10-2026
Гость (20:19:55 17-10-2026) Вот ты по пояс деревянный... Из соседней трубы.... В соседнюю трубу она попадает из трубы с холодной водой. Через бойлер. Чугунный вы наш.
17:48:15 18-10-2026
Акакий (08:57:53 18-10-2026) В соседнюю трубу она попадает из трубы с холодной водой. Чер... Акакий Железнобетонович, зачем вы свою глупость несете в люди массово? Ваш бред могут прочитать дети и поверить в него. Холодной водой, ее доставкой до потребителей, так же как и канализацией занимается ВОДОКАНАЛ, а горячей водой так же как и отоплением СГК и БТК. Причем БТК отвечает за доставку воды и ремонт труб. Снова замечу. От бойлерных станций в дома поступает только горячая вода и отопление. К холодной воде они не имеют никакого отношения.
17:58:16 18-10-2026
Гость (17:48:15 18-10-2026) Акакий Железнобетонович, зачем вы свою глупость несете в люд... Потому то в квитанции за ЖКУ вы платите за воду хол+гор водоканалу и плюсом за догрев воды СГК. От бойлерных станций поступает в дома только горячая вода. Отопление поступает напрямую. Труб гоярчего водоснабжения о т ТЭЦ не существует в природе, только отопление. Отдыхай, чугуний.
19:30:37 18-10-2026
Акакий (17:58:16 18-10-2026) Потому то в квитанции за ЖКУ вы платите за воду хол+гор водо... "Ну о чем с тобою говорить?
Все равно ты порешь ахинею" (с)
Специально сейчас поднял квитанцию, чтоб тебя носом натыкать, хотя наверное зря лишние телодвижения совершаю... Но раз уж взялся, то надо бестолковость носом натыкать...
- Отопление (получатель СТК)
-Горячее водоснабжение/вода (получатель СТК)
-Горячее водоснабжение/подогрев (получатель СТК)
-Горячая вода/вода СОИ (получатель СТК)
-Горячая вода/подогрев СОИ (получатель СТК)
у СТК ИНН 2462222097
-Холодная вода (получатель Барн. Водоканал)
-Водоотведение (получатель Барн. Водоканал)
-Холодная вода СОИ (получатель Барн. Водоканал)
-Отведение сточных вод СОИ (получатель Барн. Водоканал)
у Барн. Водоканала ИНН 2221064060
Адреса организаций самостоятельно загуглить сумеешь?
Про взять квитанцию у родителей и посмотреть кому и за что они платят я даже не предлагаю.
09:35:42 19-10-2026
Гость (19:30:37 18-10-2026) "Ну о чем с тобою говорить?Все равно ты порешь ахинею" (... и ты всеръез думаешь, что для горячей воды проложены отдельные трубы от ТЭЦ??? Вода из системы отопления не пригодна даже для мытья посуды, чугунный вы наш. Трубы горячего водоснабжения начинаются и заканчиваются в бойлерной, обычно прямо под твоим домом, болезный.
13:36:57 19-10-2026
Повсекакий (09:35:42 19-10-2026) и ты всеръез думаешь, что для горячей воды проложены отдельн... Упрямый неуч тебе попался.
14:50:47 19-10-2026
Повсекакий (09:35:42 19-10-2026) и ты всеръез думаешь, что для горячей воды проложены отдельные трубы от ТЭЦ??? Вода из системы отопления не пригодна даже для мытья посуды, чугунный вы наш. Трубы горячего водоснабжения начинаются и заканчиваются в бойлерной...
Идём на сайт СГК и читаем:
"70% действующих в России систем — открытые. В городах присутствия СГК преобладают открытые системы теплоснабжения. Закрытые системы есть в Барнауле, Рубцовске и Куйбышеве. В Новосибирске преобладает закрытая система, открытая работает только в одном небольшом районе. В остальных городах СГК эксплуатирует открытые системы или и те, и другие."
Удивительно, да!?
Что такое открытые и закрытые системы горячего водоснабжения можете спросить у Алисы.
18:29:58 19-10-2026
Гость (14:50:47 19-10-2026) Идём на сайт СГК и читаем:"70% действующих в России ... Закрытая система горячего водоснабжения (ГВС) — это система, в которой холодная вода из централизованного водопровода нагревается с помощью теплоносителя (горячей воды из тепловой сети) через теплообменник, но при этом вода и теплоноситель не смешиваются.
Что и пытался рассказать Повсекакий.