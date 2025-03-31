В Барнауле пройдут самые масштабные соревнования в Сибири по художественной гимнастике

Торжественное открытие состоится 30 апреля

31 марта 2025, 14:48, ИА Амител

Соревнования по художественной гимнастике в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле с 30 апреля по 4 мая 2025 года будут проходить самые масштабные соревнования в Сибири, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: XXIII Краевые соревнования по художественной гимнастике "Динамо" – детям России", фестиваль художественной гимнастики "Юный динамовец" в СФО, международный фестиваль по художественной гимнастике "Динамо" – детям России".

В соревнованиях примут участие более 1000 гимнасток из десяти стран зарубежья, 61 команда из 30 городов России. Ожидаются чемпионки мира и Европы, участницы Олимпийских игр, заслуженные тренеры со сборными командами стран, в том числе академии "Небесная грация" Алины Кабаевой.

На параде открытия будут представители силовых структур Алтайского края, администрация и ветераны Алтайского края и города Барнаула: губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк.

"Программа соревнований включает в себя личное и групповое многоборье, а также дуэты и трио. Главный судья соревнований – заслуженный тренер России по художественной гимнастике, заслуженный работник физической культуры и спорта России, мастер спорта, член комитета по развитию гимнастики, судья международной категории Елена Николаевна Арайс (ЦОП г. Омск)", – рассказали организаторы соревнований.

Соревнования будут проходить с 30 апреля по 4 мая 2025 года в спортивном центре "Эланс" по адресу: г. Барнаул, пер. Геблера, 33б. Торжественное открытие состоится 30 апреля в 12:00. Вход свободный.