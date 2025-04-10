"Напоминает шиномонтаж". В Барнауле пункт выдачи заказов завалили сотнями летних покрышек

Шины заняли все помещение

10 апреля 2025, 08:31, ИА Амител

Шины в барнаульском пункте выдачи заказов / Фото: "В курсе 22"

Барнаульский пункт выдачи заказов оказался завален летними покрышками: сотни шин выставили прямо в зал. Об этом сообщает "В курсе 22".

"Судя по фото, ПВЗ теперь напоминает не склад, а настоящий шиномонтаж – запах и атмосфера просто соответствуют!" – отмечают подписчики Telegram-канала.

Напомним, ранее в один из барнаульских ПВЗ привезли четыре тонны картофеля. Такой большой заказ прибыл в пункт утром 7 апреля и занял все пространство не только на складе, но и в помещении. Сначала владелец ПВЗ подумал, что это попытка конкурентов помешать его работе. Но оказалось, что это возврат остатков поставщика со склада. Картофель забрали в тот же день.