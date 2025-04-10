"Напоминает шиномонтаж". В Барнауле пункт выдачи заказов завалили сотнями летних покрышек
Шины заняли все помещение
10 апреля 2025, 08:31, ИА Амител
Шины в барнаульском пункте выдачи заказов / Фото: "В курсе 22"
Барнаульский пункт выдачи заказов оказался завален летними покрышками: сотни шин выставили прямо в зал. Об этом сообщает "В курсе 22".
"Судя по фото, ПВЗ теперь напоминает не склад, а настоящий шиномонтаж – запах и атмосфера просто соответствуют!" – отмечают подписчики Telegram-канала.
Напомним, ранее в один из барнаульских ПВЗ привезли четыре тонны картофеля. Такой большой заказ прибыл в пункт утром 7 апреля и занял все пространство не только на складе, но и в помещении. Сначала владелец ПВЗ подумал, что это попытка конкурентов помешать его работе. Но оказалось, что это возврат остатков поставщика со склада. Картофель забрали в тот же день.
08:44:51 10-04-2025
Это теперь такая фишка.Ккак бороться с конкурентами.
10:38:18 10-04-2025
Гость (08:44:51 10-04-2025) Это теперь такая фишка.Ккак бороться с конкурентами. ... Ну судя по фото, это ВБ. Ввели бы за оптовые заказы предоплату.
08:46:21 10-04-2025
озон и вб, создавая свой бизнес, насыщая потребтоварами, облегчая жизнь миллионов людей, давая работу тысячам, даже подумать не могли, какие кончелыжными могут быть людишки.
10:01:19 10-04-2025
Гость (08:46:21 10-04-2025) озон и вб, создавая свой бизнес, насыщая потребтоварами, об... Нельзя забывать, что все эти барыги, торгаши всего лишь обслуга, халдеи, а не хозяева жизни, какими они себя мнят.
10:10:06 10-04-2025
Гость (10:01:19 10-04-2025) Нельзя забывать, что все эти барыги, торгаши всего лишь обсл... А кто на самом деле хозяева жизни?
10:50:14 10-04-2025
Гость (10:10:06 10-04-2025) А кто на самом деле хозяева жизни?... по ягодам - получается керимов.
11:13:16 10-04-2025
Гость (10:10:06 10-04-2025) А кто на самом деле хозяева жизни?... Трамп - нет, всему миру выставил проценты..