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"Напоминает шиномонтаж". В Барнауле пункт выдачи заказов завалили сотнями летних покрышек

Шины заняли все помещение

10 апреля 2025, 08:31, ИА Амител

Шины в барнаульском пункте выдачи заказов / Фото: "В курсе 22"
Шины в барнаульском пункте выдачи заказов / Фото: "В курсе 22"

Барнаульский пункт выдачи заказов оказался завален летними покрышками: сотни шин выставили прямо в зал. Об этом сообщает "В курсе 22".

"Судя по фото, ПВЗ теперь напоминает не склад, а настоящий шиномонтаж – запах и атмосфера просто соответствуют!" – отмечают подписчики Telegram-канала.

Напомним, ранее в один из барнаульских ПВЗ привезли четыре тонны картофеля. Такой большой заказ прибыл в пункт утром 7 апреля и занял все пространство не только на складе, но и в помещении. Сначала владелец ПВЗ подумал, что это попытка конкурентов помешать его работе. Но оказалось, что это возврат остатков поставщика со склада. Картофель забрали в тот же день.

Картошка в барнаульском ПВЗ / Фото: Telegram-канал Baza

Четыре тонны картошки парализовали работу барнаульского пункта выдачи заказов

Владелец сначала решил, что это недобросовестные действия конкурентов
НОВОСТИОбщество
Барнаул

Комментарии 7

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Гость

08:44:51 10-04-2025

Это теперь такая фишка.Ккак бороться с конкурентами.

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Гость

10:38:18 10-04-2025

Гость (08:44:51 10-04-2025) Это теперь такая фишка.Ккак бороться с конкурентами. ... Ну судя по фото, это ВБ. Ввели бы за оптовые заказы предоплату.

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Гость

08:46:21 10-04-2025

озон и вб, создавая свой бизнес, насыщая потребтоварами, облегчая жизнь миллионов людей, давая работу тысячам, даже подумать не могли, какие кончелыжными могут быть людишки.

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Гость

10:01:19 10-04-2025

Гость (08:46:21 10-04-2025) озон и вб, создавая свой бизнес, насыщая потребтоварами, об... Нельзя забывать, что все эти барыги, торгаши всего лишь обслуга, халдеи, а не хозяева жизни, какими они себя мнят.

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Гость

10:10:06 10-04-2025

Гость (10:01:19 10-04-2025) Нельзя забывать, что все эти барыги, торгаши всего лишь обсл... А кто на самом деле хозяева жизни?

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Musik

10:50:14 10-04-2025

Гость (10:10:06 10-04-2025) А кто на самом деле хозяева жизни?... по ягодам - получается керимов.

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doc_СФ

11:13:16 10-04-2025

Гость (10:10:06 10-04-2025) А кто на самом деле хозяева жизни?... Трамп - нет, всему миру выставил проценты..

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