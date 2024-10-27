В Барнауле пьяная девушка читала в автобусе матерный рэп и ударила пассажирку
Инцидент случился на маршруте № 53
27 октября 2024, 07:00, ИА Амител
Пьяная девушка в автобусе / кадры из видео: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле в автобусе № 53 пьяная девушка с розовыми волосами читала матерный рэп и ударила пассажирку в ответ на замечание, сообщает "Инцидент Барнаул".
На опубликованных кадрах видно, как горожанка с бутылкой спиртного сидит в наушниках и поет нецензурную песню.
"Ты рот закроешь, в конце концов?" – спросил один из мужчин.
Затем к девушке подошла женщина в пальто и начала упрекать, в ответ на это "певица" ударила ее по лицу и продолжила читать рэп. Другие пассажиры, судя по кадрам, в конфликт не вмешались.
08:29:52 27-10-2024
Ну и где кондукторы, которые любят на порядочных людей орать? Тут спряталась видимо глубоко, на крайняк полицейских вызвали бы под шумок
09:03:14 27-10-2024
Бабка поверила в себя и решила у жирного безобразия наушники выдернуть.
Толстуха в ответ бабке зарядила.
Как то так.
19:44:04 27-10-2024
Гость (09:03:14 27-10-2024) Бабка поверила в себя и решила у жирного безобразия наушники...
И поделом бабке! Некоторые реально в свое бессмертие поверили.
04:13:20 28-10-2024
Гость (19:44:04 27-10-2024) И поделом бабке! Некоторые реально в свое бессмертие пов... в следующий раз это будет ТВОЯ мама. аминь
20:58:07 27-10-2024
Некому обнаглевшее быдло на место поставить? Зато на уроках гимны играют. А надо в школе детей учить себя вести, не мусорить, беречь природу, уважать других и тд. Где это все? Куда делись нормы приличия? Родителям позорище
10:01:36 28-10-2024
Так то это административка, интересно поехали бы на нее правоохранители?