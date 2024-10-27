В Барнауле пьяная девушка читала в автобусе матерный рэп и ударила пассажирку

Инцидент случился на маршруте № 53

27 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Пьяная девушка в автобусе / кадры из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в автобусе № 53 пьяная девушка с розовыми волосами читала матерный рэп и ударила пассажирку в ответ на замечание, сообщает "Инцидент Барнаул".

На опубликованных кадрах видно, как горожанка с бутылкой спиртного сидит в наушниках и поет нецензурную песню.

"Ты рот закроешь, в конце концов?" – спросил один из мужчин.

Затем к девушке подошла женщина в пальто и начала упрекать, в ответ на это "певица" ударила ее по лицу и продолжила читать рэп. Другие пассажиры, судя по кадрам, в конфликт не вмешались.