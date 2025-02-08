В Барнауле автомобиль влетел в краевое Министерство культуры

Машина врезалась в козырек над входом министерства

08 февраля 2025, 20:56, ИА Амител

Автомобиль влетел в краевой Минкультуры / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на проспекте Ленина произошло ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

"На проспекте Ленина автомобиль въехал в козырек над входом в Министерство культуры Алтайского края", – сказано в публикации.

На кадрах видно, что автомобиль повредил колонну. Также заметно, что на место прибыли сотрудники полиции.

Обстоятельства ДТП неизвестны. Официальные ведомства пока не дали никаких комментариев.

О пострадавших также не сообщалось.