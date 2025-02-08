В Барнауле автомобиль влетел в краевое Министерство культуры
Машина врезалась в козырек над входом министерства
08 февраля 2025, 20:56, ИА Амител
Автомобиль влетел в краевой Минкультуры / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на проспекте Ленина произошло ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
"На проспекте Ленина автомобиль въехал в козырек над входом в Министерство культуры Алтайского края", – сказано в публикации.
На кадрах видно, что автомобиль повредил колонну. Также заметно, что на место прибыли сотрудники полиции.
Обстоятельства ДТП неизвестны. Официальные ведомства пока не дали никаких комментариев.
О пострадавших также не сообщалось.
20:59:10 08-02-2025
Как некультурно.
21:05:32 08-02-2025
Министерство? Культуры? Однако...
21:50:13 08-02-2025
Круто! Сначала "взлетел" и врезался в козырёк, а потом упал около крыльца.))))) Редактор, браво!!!)))))))
22:15:11 08-02-2025
Алло это прачечная?
22:21:36 08-02-2025
Этот чел наверно "обиделся" на министра за то, что музей на пл.Октября никак не могут достроить😁
06:17:45 09-02-2025
Вообще то Министерство культуры находится на 4 этаже этого здания. Поэтому врезаться можно только в крыльцо с табличкой, а не в Министерство