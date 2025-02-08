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В Барнауле автомобиль влетел в краевое Министерство культуры

Машина врезалась в козырек над входом министерства

08 февраля 2025, 20:56, ИА Амител

Автомобиль влетел в краевой Минкультуры / Фото: "Инцидент Барнаул"
Автомобиль влетел в краевой Минкультуры / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на проспекте Ленина произошло ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

"На проспекте Ленина автомобиль въехал в козырек над входом в Министерство культуры Алтайского края", – сказано в публикации.

На кадрах видно, что автомобиль повредил колонну. Также заметно, что на место прибыли сотрудники полиции.

Обстоятельства ДТП неизвестны. Официальные ведомства пока не дали никаких комментариев.

О пострадавших также не сообщалось.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 6

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Гость

20:59:10 08-02-2025

Как некультурно.

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Коль

21:05:32 08-02-2025

Министерство? Культуры? Однако...

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Гость

21:50:13 08-02-2025

Круто! Сначала "взлетел" и врезался в козырёк, а потом упал около крыльца.))))) Редактор, браво!!!)))))))

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Гость

22:15:11 08-02-2025

Алло это прачечная?

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Гость

22:21:36 08-02-2025

Этот чел наверно "обиделся" на министра за то, что музей на пл.Октября никак не могут достроить😁

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Гость

06:17:45 09-02-2025

Вообще то Министерство культуры находится на 4 этаже этого здания. Поэтому врезаться можно только в крыльцо с табличкой, а не в Министерство

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