В Барнауле пьяный водитель сбил девочку, ехавшую на велосипеде по переходу

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего

15 августа 2024, 16:27, ИА Амител

Ребенка сбили в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул" со ссылкой на участника сообщества

В Барнауле 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Мазда 6", сбил девятилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло сегодня, 15 августа, в 13:05 в районе дома № 170 по улице Антона Петрова.

"Ребенок получил незначительные телесные травмы, ей оказана медицинская помощь в травмпункте Детской городской поликлиники № 9, не госпитализирована", - рассказали в ведомстве.

В отношении водителя составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.