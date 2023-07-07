В Барнауле пьяный водитель снес столб, уходя от погони
Авария случилась рядом с перекрёстком улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой
07 июля 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле водитель снес столб при попытке скрыться от сотрудников ДПС.
Как пишет "Инцидент Барнаул", пьяный автомобилист проигнорировал требования об остановке, но далеко не уехал.
"Рядом с перекрёстком 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой его остановил столб", – говорится в сообщении.
В итоге легковушка получила серьезные повреждения, а опора оказалась на земле. Получил ли травмы лихач, не уточняется.
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