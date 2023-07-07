В Барнауле пьяный водитель снес столб, уходя от погони

Авария случилась рядом с перекрёстком улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой

07 июля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель снес столб при попытке скрыться от сотрудников ДПС.

Как пишет "Инцидент Барнаул", пьяный автомобилист проигнорировал требования об остановке, но далеко не уехал.

"Рядом с перекрёстком 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой его остановил столб", – говорится в сообщении.

В итоге легковушка получила серьезные повреждения, а опора оказалась на земле. Получил ли травмы лихач, не уточняется.