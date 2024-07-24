Барнаульцы назвали требования к вакансиям, которые очень отпугивают от работы

В топе причин отказа от отклика на вакансию – обещание зарплаты по договоренности

24 июля 2024, 16:46, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com

Барнаульцы назвали фразы в описании вакансий, которые могут стать для них "красными флагами" и подать сигнал того, что на данное предложение о работе не стоит откликаться. Соответствующий опрос провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Наиболее критичным оказалось отсутствие конкретики по зарплате. 13% опрошенных указали, что не стали бы откликаться на вакансии с зарплатой по договоренности. Для 12% неприемлемо отсутствие оклада, оплата по KPI и обещания безграничного дохода ("Заработок зависит только от вас"). 10% не доверяют работодателям, которые указали слишком высокую зарплату", – говорится в исследовании.

Также соискателей настораживают следующие фразы: "ненормированный график" и "переработки" (9%), "широкий список обязанностей" (7%) и "многозадачность" (5%).

Кроме того, ищущих работу отталкивает необходимость трудоустройства по договору ГПХ или оформления статуса самозанятого для выполнения работ, подразумевающих постоянную занятость.

Кого-то могут оттолкнуть уже типичные фразы: "адекватное руководство", "мы одна семья", "чай с печеньками", "молодой коллектив", "неформальная атмосфера", "стрессоустойчивость", "нужен универсальный специалист", "всему научим" и другие.

Опрос проводился среди трудоустроенных представителей экономически активного населения Алтайского края с 3 по 19 июля 2024 года.