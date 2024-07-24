Барнаульцы назвали требования к вакансиям, которые очень отпугивают от работы
В топе причин отказа от отклика на вакансию – обещание зарплаты по договоренности
24 июля 2024, 16:46, ИА Амител
Барнаульцы назвали фразы в описании вакансий, которые могут стать для них "красными флагами" и подать сигнал того, что на данное предложение о работе не стоит откликаться. Соответствующий опрос провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Наиболее критичным оказалось отсутствие конкретики по зарплате. 13% опрошенных указали, что не стали бы откликаться на вакансии с зарплатой по договоренности. Для 12% неприемлемо отсутствие оклада, оплата по KPI и обещания безграничного дохода ("Заработок зависит только от вас"). 10% не доверяют работодателям, которые указали слишком высокую зарплату", – говорится в исследовании.
Также соискателей настораживают следующие фразы: "ненормированный график" и "переработки" (9%), "широкий список обязанностей" (7%) и "многозадачность" (5%).
Кроме того, ищущих работу отталкивает необходимость трудоустройства по договору ГПХ или оформления статуса самозанятого для выполнения работ, подразумевающих постоянную занятость.
Кого-то могут оттолкнуть уже типичные фразы: "адекватное руководство", "мы одна семья", "чай с печеньками", "молодой коллектив", "неформальная атмосфера", "стрессоустойчивость", "нужен универсальный специалист", "всему научим" и другие.
Опрос проводился среди трудоустроенных представителей экономически активного населения Алтайского края с 3 по 19 июля 2024 года.
16:53:13 24-07-2024
- стрессоустойчивость .... я не готова что на меня будут орать а я и ухом не поведу.
- многозадачность... с меня будут требовать больше чем заявлено в вакансии.
- неформальная атмосфера... ЭТо что за зверь??)))
18:42:35 24-07-2024
Гость (16:53:13 24-07-2024) - стрессоустойчивость .... я не готова что на меня будут ора... Корпоративы по пятницам.
07:45:24 25-07-2024
Гость (18:42:35 24-07-2024) Корпоративы по пятницам. ... а если я не пью. уволят?
17:13:05 25-07-2024
Гость (18:42:35 24-07-2024) Корпоративы по пятницам. ... В бане, в голом виде, независимо от пола. Знаю такую конторку в Барнауле.
16:54:47 24-07-2024
Жу ли ки...
17:06:29 24-07-2024
Макс (16:54:47 24-07-2024) Жу ли ки... ...
SuperJob? Еще какие!!!!
08:29:15 25-07-2024
Больше всего соискателей отпугивает необходимость работать.
10:19:28 25-07-2024
Барнаульцев отпугивает сама работа. Им бы не работать, но чтобы денежки на карту исправно капали.