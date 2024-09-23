В Барнауле разбойники с ножами напали на приезжего и отобрали смартфон
Мужчина попытался дать отпор, но один из злоумышленников начал угрожать
23 сентября 2024, 10:30, ИА Амител
В Барнауле задержали двух ранее судимых мужчин, напавших на жителя Краснощековского района, приехавшего в краевую столицу по личным делам, сообщает региональное МВД.
"Когда в вечернее время потерпевший находился на улице Матросова, к нему подошли два парня и выхватили у него из рук сотовый телефон. Мужчина попытался дать отпор, но один из злоумышленников достал нож и стал угрожать. Потерпевший испугался, а незнакомцы тем временем скрылись с похищенным", – рассказали в ведомстве.
По горячим следам правоохранители задержали двух местных жителей 32 и 28 лет. Одного поймали на улице, в ходе проведения личного досмотра у него изъято два ножа, а другого – в одном из хостелов.
Ранее задержанные уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас им грозит до десяти лет лишения свободы за "разбой с применением оружия".
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