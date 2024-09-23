В Барнауле разбойники с ножами напали на приезжего и отобрали смартфон

Мужчина попытался дать отпор, но один из злоумышленников начал угрожать

23 сентября 2024, 10:30, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru

В Барнауле задержали двух ранее судимых мужчин, напавших на жителя Краснощековского района, приехавшего в краевую столицу по личным делам, сообщает региональное МВД.

"Когда в вечернее время потерпевший находился на улице Матросова, к нему подошли два парня и выхватили у него из рук сотовый телефон. Мужчина попытался дать отпор, но один из злоумышленников достал нож и стал угрожать. Потерпевший испугался, а незнакомцы тем временем скрылись с похищенным", – рассказали в ведомстве.

По горячим следам правоохранители задержали двух местных жителей 32 и 28 лет. Одного поймали на улице, в ходе проведения личного досмотра у него изъято два ножа, а другого – в одном из хостелов.

Ранее задержанные уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас им грозит до десяти лет лишения свободы за "разбой с применением оружия".